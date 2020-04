Articque, éditeur de logiciels géo-décisionnels, lève 2 M€ au service de l’intelligence statistique cartographiée

L’analyse des données géolocalisées : un enjeu majeur pour les entreprises



Georges-Antoine Strauch est le créateur d’Articque dont le nom illustre sa philosophie : faire des analyses statistiques cartographiées avec Art et Ethique, dans les TIC et en respectant l’environnement.



Articque a été le pionnier de la géo-intelligence qui est aujourd’hui un marché reconnu et en plein essor. La société est l'éditeur de référence, au niveau mondial, de solutions hors du commun dédiées à l'analyse exploratoire de données localisées, à leur exploitation et à leur communication.



Car plus de 80% des données ont une dimension spatiale souvent négligée ; l’enjeu est donc d’exploiter tout leur potentiel grâce la cartographie statistique pour éclairer les prises de décisions dans de très nombreux secteurs (industrie, banque, santé, automobile, commerce…), suivant de multiples approches (pilotage commercial, ressources humaines, marketing, logistique, finance…) et tout en s’adaptant facilement aux spécificités de chaque client.

Des solutions géo-décisionnelles pensées pour les utilisateurs métier



Articque propose à ses clients un environnement unique pour concevoir, analyser, simuler et partager des cartes, des tableaux de bord et des applications d’analyse en fonction de besoins très variés. Les utilisateurs peuvent tester différentes hypothèses, faire des simulations et visualiser leurs impacts sur une carte.



Un simple navigateur leur suffit pour mieux piloter leurs activités, même lorsqu’il s’agit de cartographier des éléments non géographiques, comme dans l’analyse des performances d’un moteur ! (c’est le Mapping Of Things, ou cartographie des objets).



Pour communiquer les résultats, Il suffit de quelques clics pour transformer le travail réalisé en un Atlas dynamique, disponible sur le Web. Les utilisateurs pourront alors, suivant leur profil, avoir accès à différents niveaux d’informations.



Un marché en forte croissance et un service R&D à la pointe



Aujourd’hui, la société affiche une forte croissance de son chiffre d’affaires ; elle a su innover et différencier son offre sur un marché très dynamique ; elle est la seule à proposer une plateforme entièrement intégrée :

• Cartes & Données Online est la solution cloud SaaS collaborative et évolutive, pour concevoir et partager des analyses cartographiques dynamiques (aussi disponible en desktop) ;

• Articque Platform est la plateforme intégrée de Location Intelligence unique et privative pour apporter le géo-décisionnel au cœur de toute l’entreprise. Particulièrement adaptée aux besoins des grands comptes, cette solution est soit hébergée en interne (chez Articque ou chez des partenaires), soit hébergée directement chez le client.



Georges-Antoine STRAUCH, CEO Fondateur, Articque : « Nous voulions accélérer notre développement face à l’explosion de la demande qui s’offrait à nous après trente années d’une belle aventure en solitaire dans un marché limité aux experts. Aujourd’hui, nos solutions sont accessibles à tous ; nous savons adresser les contraintes des systèmes d’informations des grands comptes et leurs exigences de grand volume et de performance sont aujourd’hui satisfaites. Le timing est parfait : Articque, nos outils et notre marché sont prêts. Il ne manquait plus que les moyens financiers que Turenne nous apporte. »



Vincent MAISONHAUTE, Directeur d’Investissement, Groupe Turenne : « Nous avons été impressionnés par la profondeur de l’outil cartographique développé par les équipes d’Arctique, par la multitude de ses champs d’application et par les leviers significatifs que cela apporte à l’ensemble des clients de la solution. Nous avons toute confiance pour que le développement commercial initié se poursuive sur les prochaines années. Le Groupe Turenne montre ici sa capacité à poursuivre sa mission première : être au soutien du développement des PME innovantes au cœur des territoires. »