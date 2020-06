Atempo Miria certifiée sur la solution Nutanix Files

La migration des données, loin de se limiter à une simple bascule des utilisateurs vers le nouvel environnement de stockage, nécessite une étape préparatoire rigoureuse, instrumentale pour une migration réussie. Il est également primordial de limiter la durée d’indisponibilité de l’accès aux données pour minimiser l’impact sur la production et les utilisateurs. L’expertise et le savoir-faire d’Atempo dans le domaine du déplacement de données non structurées provenant de stockages hétérogènes a convaincu l’équipe Nutanix d’entreprendre la certification du logiciel Miria for Migration. Cette validation passée avec succès permet désormais aux utilisateurs et partenaires de Nutanix de disposer d’une solution éprouvée pour accélérer et sécuriser leurs projets de migration, particulièrement ceux exigeant un haut niveau de performance et de fiabilité.



Cette certification s’est effectuée dans les Labs Nutanix avec la toute dernière version de Miria for Migration qui intègre une nouvelle interface graphique simple et intuitive, permettant de configurer en quelques clics les workflows de synchronisation, et d’en assurer le suivi en temps réel.



Les points forts de la solution ‘Miria for Migration’ d’Atempo



Pendant la migration d’un système de fichiers vers un autre, au moyen de ses fonctions FastScan, le logiciel détecte très rapidement tout objet créé, modifié ou supprimé et fournit une « synchronisation incrémentale » vers la cible. Grâce à des processus pouvant être fortement parallélisés et multi-threadés pour une performance optimale, ‘Miria For Migration’ s’adapte à toute taille de fichiers (>1Ko jusqu’à plusieurs To) et préserve l’intégrité des ACL, offrant ainsi :

- Une migration de fichiers incrémentale et automatique entre stockages hétérogènes

- Un impact minimal sur la production et une bascule rapide (« cutover ») vers le nouveau stockage

- Un contrôle automatique de l’intégrité des fichiers migrés

- Une optimisation des performances

- Une plateforme unique pour la migration puis la sécurisation du nouveau stockage si nécessaire



« Utilisant les protocoles d’accès NFS et SMB, la solution ‘Miria for Migration’ d’Atempo permet de migrer simplement et de manière sécurisée tout environnement de stockage de fichiers existant vers l’offre Nutanix Files. Qu’il s’agisse de migrer des données de production nécessitant des exigences particulières en matière de disponibilité d’accès ou de contraintes d’intégrité, l’usage de la solution ‘Miria for Migration’ permet de réduire significativement la durée de la migration et donc les coûts induits par la maintenance du stockage d’origine. », déclare Pascal Potier, VP Pre-Sales chez Atempo.