Atol CD et Seenovate remportent le lot “Informatique Décisionnelle” de l’accord cadre “Valorisation des données” du Ministère de l’Intérieur

Des experts de la data au service d’un projet d’ampleur !



Atol CD et Seenovate ont fait le choix d’associer leurs compétences sous la forme d’un groupement solidaire, offrant au Ministère de l’Intérieur et aux bénéficiaires de l’accord cadre, une solide expertise et des retours d’expérience significatifs dans le domaine de la Data et de la Business Intelligence en matière de décisionnel propriétaire (Seenovate) et open source (Atol CD).



Par ce groupement, Atol CD et Seenovate sont ainsi en mesure d’intervenir sur une large palette d’outils : SAP BusinessObjects, Microsoft (SSIS, SSRS, SSAS, Power BI), Oracle, PostgreSQL, Vertica, SAP HANA, Sybase IQ, Talend, Pentaho, JasperSoft, Qlik Sense, Tableau Software…



“Notre expertise des solutions décisionnelles open source s’est traduite par de beaux projets pour des grands comptes privés ou publics tels que des Ministères (Finances, Intérieur, Agriculture…), des agences gouvernementales (ANFR, ASN, ART). Nous sommes heureux d’avoir remporté ce marché qui nous ouvre de belles perspectives pour continuer à développer notre pôle data qui s’est enrichi de nouvelles expertises complémentaires - Data Science, Big Data, Self Service Analytics - et qui peut s’appuyer sur un partenariat éprouvé avec Seenovate.”, Jean-Philippe Porcherot - PDG d’Atol CD



“Acteur de la Data Intelligence réconciliant les mondes de la Business Intelligence et de la Data Science, Seenovate accompagne depuis de très longues années de nombreuses organisations dans leurs projets de valorisation de données. Nous sommes heureux et fiers de mettre à disposition des bénéficiaires de ce marché le savoir-faire de nos consultants autour des technologies analytiques de l’éditeur SAP, dont nous sommes un des principaux partenaires, et les expertises techniques et méthodologiques attendues en étroite collaboration avec les équipes Atol CD.”, Alain Repiquet - Directeur Général de Seenovate



Une clause sociale



Le Ministère de l’Intérieur a intégré à son accord cadre une clause sociale dont l’objectif est de promouvoir la diversité et de combattre l’exclusion par la réalisation d’une action participant à la formation de publics rencontrant des difficultés scolaires, et donc sociales ou professionnelles particulières. Ainsi, grâce à ce dispositif et dans le cadre des futurs marchés signés, de jeunes bénéficiaires âgés de 16 à 25 ans pourront réaliser un parcours d'entreprise en vue d'une re-scolarisation.