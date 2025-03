Atos Belgique et Venator annoncent le succès de la mise en œuvre de la plateforme de calcul d‘empreinte carbone produit d‘Eviden

La plate-forme PCF d'Eviden est une solution de pointe qui permet une automatisation complète du calcul de l’empreinte carbone pour la vaste gamme de produits de Venator. Cette plate-forme est fortement intégrée dans l‘ensemble des systèmes informatiques de Venator et se connecte de manière transparente aux autres systèmes via des API, garantissant ainsi un processus rationalisé et efficace.



La collaboration entre Atos, par l'intermédiaire de sa ligne d'activité Eviden, et Venator a été caractérisée par une grande coopération et un travail d'équipe étroit. Ensemble, les équipes ont réussi à surmonter la complexité des données requises pour les calculs PCF. En s’appuyant sur l'expertise en analyse du cycle de vie (ACV), ils ont efficacement complété les données d'émission primaires manquantes, garantissant ainsi l'exactitude et la fiabilité des résultats. Et dans le cas où des résultats invraisemblables étaient remontés, l'équipe d'Eviden en a activement analysé les raisons et les causes profondes et a guidé Venator pour aboutir à la résolution rapide de ces incohérences.



« La plate-forme PCF d'Eviden permet à Venator de fournir à ses clients des données produit de grande qualité sur l'empreinte carbone de ses produits“ a déclaré Punit Sehgal, responsable du groupe Atos Belux, Pays-Bas et pays nordiques. “Nos solutions permettent à Venator d'évaluer son portefeuille produit et son outil de production en termes d'émissions de CO2 et de prendre des mesures concrètes pour réduire son PCF. Les capacités d'automatisation de notre plateforme fournissent en outre des données PCF claires, transparentes et comparables, offrant des informations précieuses sur les dépendances internes et externes de la chaîne d'approvisionnement.“



L'outil et la méthodologie de calcul du PCF d'Eviden sont basés sur la méthodologie d'analyse du cycle de vie (ACV) et calculent le PCF avec une approche de type “cradle-to-gate“ - du berceau à la porte. La méthodologie est basée sur la norme ISO14067:2018 pour l'empreinte carbone des produits, qui s'appuie sur les principes et les exigences des normes ISO 14040:2006 et 14044:2006. Il répond également aux exigences de « Together for Sustainability », qui est considéré comme la meilleure pratique pour le calcul de l'ACV dans l'industrie chimique. Il permet à ses utilisateurs d'avoir une vision claire de l'empreinte carbone de leurs produits, ainsi que de pouvoir les partager avec leurs clients, les aidant ainsi à atteindre leurs propres objectifs ESG.



Rob Portsmouth, vice-président exécutif, EHS, développement durable et RH chez Venator, a commenté: « La mise en œuvre réussie de la plateforme PCF d'Eviden est une étape importante dans notre parcours de durabilité. Cet outil avancé améliore non seulement notre capacité à mesurer et à gérer l'empreinte carbone de nos produits, mais soutient également notre engagement en faveur de la transparence et de l'amélioration continue. En fournissant à nos clients des données détaillées sur l'empreinte carbone, nous leur donnons les moyens de faire des choix plus éclairés et de contribuer à un avenir plus durable."



Atos et Venator considèrent cette solution numérique comme une avancée cruciale pour l'industrie chimique, favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre vers le net zéro. Il illustre comment la technologie numérique peut être exploitée pour surveiller et gérer efficacement les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la chaîne d'approvisionnement.