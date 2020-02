Atos accompagne la croissance de Goli Nutrition avec des technologies de maintenance prédictive

Goli, le leader en matière d’innovation « santé et bien-être », a pour mission d’aider ses consommateurs à trouver un moyen agréable d’atteindre leurs objectifs de santé. Depuis son lancement, Goli a connu une croissance exponentielle : les gommes ACV sont devenues un des produits de santé les plus vendus au monde, et la marque prévoit une expansion massive de la vente au détail en 2020. Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux, Goli a ajouté quatre nouvelles lignes de fabrication à son usine de Californie.



Atos fournira sa solution de maintenance prédictive as-a-Service (« Predictive Maintenance-as-a-Service ») avec la mise en œuvre de logiciels de pointe dédiés à la science et au traitement des données. Ceux-ci se basent sur des calculs au plus près des données (Edge) afin de produire des informations prédictives à destination des centres de maintenance et d’exploitation. Sur place, les puissants dispositifs BullSequana Edge d’Atos fourniront des prévisions scientifiques en temps réel et de l’ingestion de données (data ingestion) pour anticiper les pannes de machines, surveiller le comportement des actifs et analyser les tendances à l’aide d’outils de suivi robustes.



« Notre mission chez Goli est d’offrir des options simples et agréables pour améliorer la santé et le bien-être général de nos clients », précise Michael Bitensky, co-fondateur de Goli. « Notre partenariat avec Atos nous permet de doter notre processus de fabrication d’une technologie de pointe afin de garantir que chaque consommateur de Goli continue à bénéficier d’une expérience parfaite et constante ».



« Notre solution ‘Atos’ Predictive Maintenance-as-a-Service’ s’intègre dans la démarche novatrice de Goli Nutrition, et vise à insuffler à ses activités une productivité et des connaissances fondées sur les données. La clé de la réinvention du secteur industriel réside dans l’excellence opérationnelle – c’est-à-dire la capacité à atteindre l’agilité de production et de distribution nécessaire pour répondre aux nouvelles opportunités, tout en maintenant l’efficacité et une marge concurrentielle soutenue », ajoute Karan Chetal, VP, Responsable des engagements stratégiques pour Atos en Amérique du Nord.



Pour aboutir au développement de cette solution innovante avec Atos, Goli a participé à une session de travail au laboratoire d’Intelligence Artificielle (Lab IA) d’Atos afin de prédéterminer les exigences et contraintes technique. Ce processus intensif de découverte et d’évaluation techniques a permis à Atos d’approfondir ses connaissances sur les processus, les flux de travail et les outils de Goli – tout en apportant des technologies de nouvelle génération, alors que Goli devient l’entreprise de santé du futur.