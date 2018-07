Atos devient le partenaire officiel de Coca-Cola Hellenic Bottling Company pour l’Internet des Objets

Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui un nouveau contrat multinational avec Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), l’un des plus grands embouteilleurs de The Coca-Cola Company, présent dans 28 pays – en Europe, Russie et Nigéria – et fournissant environ 595 millions de consommateurs.



Dans le cadre de ce nouveau contrat, Atos fournira des services d’Internet des Objets (IoT) de bout en bout pour le programme « Coca-Cola HBC Connected Cooler » (le réfrigérateur connecté de Coca-Cola HBC). Celui-ci permet d’obtenir une vue d’ensemble du comportement des consommateurs et des performances commerciales, tout en contribuant à améliorer l’efficacité opérationnelle et à augmenter le chiffre d’affaires.



Transformer les données du Connected Cooler en données commerciales utiles



La mise en relation des différentes ressources et données, telle que la disposition des réfrigérateurs, est au cœur de la stratégie d’intégration digitale du système de Coca-Cola. Fort de son investissement dans une flotte de 1,6 millions de réfrigérateurs, Coca-Cola HBC a pris les devants en s’associant à Atos : 300 000 réfrigérateurs connectés ‘Atos Codex Connected Cooler’ seront ainsi déployés avant la fin de l’année.



Grâce à cette solution, Coca-Cola HBC accèdera à des quantités considérables de données sur les points de vente – tels que l’emplacement et la disponibilité des réfrigérateurs en magasin, leur température, leur stock, le placement des produits, ou encore les comportements d’achat des clients. Cette solution complète permettra à Coca-Cola HBC de connecter, collecter et gérer les données des réfrigérateurs en service dans les 28 pays où le groupe est présent.



Les réfrigérateurs intelligents permettent d’interagir avec les applications mobiles, ce qui permet donc à l’entreprise de communiquer en temps réel avec ses clients. Cette fonctionnalité apporte une véritable valeur ajoutée, en proposant des offres personnalisées et des promotions de proximité – transformant ainsi l’engagement digital en accroissement des ventes.



‘Atos Codex Connected Cooler’ est une solution IoT. Qu’il s’agisse d’une utilisation de capteurs existants ou de nouveaux, la solution connectée établit des connexions réseau sécurisées vers une plateforme IoT, basée sur le Cloud, sur laquelle les données peuvent ensuite être traitées et analysées.



Atos gère l’ensemble du projet à l’aide des technologies IoT ‘Atos Codex’ et grâce à des collaborations durables, tels que les partenariats avec Microsoft et eBest IoT, l’expert du domaine. La solution ‘Connected Cooler’ offre un support complet, flexible, évolutif et sécurisé.







Alain Brouhard, Business Solutions & Systems Director et CIO chez Coca-Cola HBC, commente : « En connectant nos réfrigérateurs, nous initions notre démarche de digitalisation et la mise en place d’un environnement connecté avec nos clients et acheteurs. Au sein d’un tel environnement, nous accélèrerons la commercialisation et l’efficacité opérationnelle tout en fournissant des outils d’analyse de marché plus pertinents afin de mieux interagir avec nos clients. »



Peter Pluim, Directeur de la division « Infrastructure and Data Management » d’Atos, complète : « L’utilisation de réfrigérateurs intelligents est la première étape vers un écosystème entièrement connecté. Cette solution complète permettra non seulement à Coca-Cola HBC de gérer facilement les données de millions de réfrigérateurs connectés, mais posera également les bases de transformation d’autres ressources, comme des étagères et distributeurs connectés. Ces ressources deviendront une interface essentielle pour l’engagement des consommateurs. »



Atos est le partenaire informatique stratégique de Coca-Cola HBC depuis plus de 15 ans, et développe ses solutions informatiques clés. Atos est un leader reconnu sur le marché de l’IoT et a récemment été nommé leader des services IoT par le cabinet d’analystes NelsonHall.



Atos Codex pour la grande distribution



Ce contrat avec Coca-Cola HBC est une priorité pour la solution ‘Atos Codex for Retail’ (Atos Codex pour la grande distribution) qui connectera l’ensemble des appareils dans le processus de vente au détail. Basés sur une plateforme développée par Microsoft, des millions d’appareils divers tels que des étagères, des distributeurs ou des machines à café peuvent ainsi être connectés et générer de grandes quantités de données sur leur utilisation, leur état et le comportement des clients.



L’ossature technologique de la solution ‘Connected Cooler’ repose sur les composants de Microsoft Azure IaaS, PaaS et IoT Hub, et constitue une plateforme innovante et perfectionnée qui peut connecter, surveiller et gérer un nombre important de ressources. Ses capacités d’adaptation tout comme son haut niveau de standardisation sont les points forts de la solution.



Trace Issel, General Manager for Retail Sales chez Microsoft, déclare : « Cette solution illustre parfaitement la façon dont peuvent être mis à profit les points forts de la plateforme Azure. Grâce à notre solide partenariat avec Atos, nos clients peuvent bénéficier des dernières technologies afin d’augmenter la valeur générée par les réfrigérateurs en magasin, ou les autres appareils de vente au détail connectés ».