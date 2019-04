Atos nommé leader des services SAP HANA et S/4HANA par NelsonHall

Le rapport répertorie les points forts d'Atos dans les services SAP HANA et S/4HANA – notamment l'importance accordée à la croissance de HANA et S/4HANA, l'étendue de sa couverture géographique, la définition claire des marchés verticaux et zones géographiques, la mise en avant d’offres innovantes comme SAP Leonardo et SAP Cloud Platform, ainsi que le partenariat-clé d’Atos avec Google Cloud pour faire évoluer S/4HANA sur le cloud.



Les solutions et services d'Atos SAP HANA et S/4HANA couvrent la gestion et la rationalisation continues des instances SAP existantes, tout en maintenant l'accent sur le passage critique à HANA.



• Conseil en SAP et transformation digitale - préparation d'une feuille de route pratique – notamment une définition technique et des avantages commerciaux clairement précisés.

• SAP Cloud Platform – amélioration du ‘Digital Core’ SAP avec agilité et en tirant pleinement parti des fonctionnalités sociales, de mobilité, d'analytics et d’IoT.

• Gestion des applications SAP - transformation des applications, développement et gestion continue de l'environnement SAP.

• Cloud hybride orchestré pour SAP - modernisation des environnements SAP sur le cloud hybride orchestré d'Atos.

• Infrastructure de nouvelle dimension - la solution SAP HANA la plus puissante et la plus évolutive du marché, développée par Atos, et certifiée jusqu'à 16 To et 16CPU.



David McIntire, Directeur de recherche chez NelsonHall, précise : "Atos doit sa position de leader dans l’évaluation NEAT des services SAP HANA et S/4HANA à sa capacité à fournir des services de bout en bout – ainsi qu’à sa volonté de soutenir l'adoption de S/4HANA dans le cloud par les clients. Ce rapport souligne également la capacité d’Atos à exploiter les analytics et l'IoT pour réaliser des cas d'usage qui favorisent l'adoption de HANA et S/4HANA".



Sean Narayanan, Directeur général adjoint, responsable des solutions entreprises et plateformes chez Atos, ajoute : "Nous sommes fiers d'être reconnus leader mondial des services SAP HANA et S/4HANA. SAP HANA est au cœur de notre stratégie de croissance depuis 2016, avec l'engagement de fournir des résultats commerciaux et une excellente expérience d’utilisateur à nos clients – grâce à nos méthodologies d’exécution éprouvées et à notre gestion de service de premier ordre".