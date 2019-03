Auchan choisit Tableau pour accompagner son top et middle management dans le pilotage de leur activité

Un outil de pilotage de performance à disposition du Top 7000

L'entité Business Report chez Auchan a pour mission de produire les rapports financiers et économiques, les indicateurs clés de performance ainsi que des tableaux de bords indispensables au suivi des activités et à la prise de décision. Les données – qui étaient jusqu'alors regroupées sur des tableaux Excel et très silotées en fonction du canal de vente –consolidées pour les directeurs de sites ou détaillées par univers (non-alimentaire, boissons, épicerie, frais, etc.) pour les directions métiers, doivent être restituées de manière industrialisée et homogène. L'objectif est de mettre à disposition du Top 7000 présents dans les 600 magasins du groupe (hypermarchés, supermarchés, points Drive, etc.) et dans les Directions de Services d'Appui, un outil pour le pilotage de la performance.



« Nous voulions une solution ergonomique et intuitive »

Après avoir consulté le marché des éditeurs de solutions de visualisation de données, Tableau a immédiatement convaincu Brigitte Azoulay, Directrice du Contrôle de Gestion chez Auchan Retail France : « L'outil permet non seulement de visualiser les données de façon graphique mais aussi de zoomer sur ces données, offrant ainsi plusieurs niveaux de lecture et d'analyse de la donnée : une visualisation macro ou micro économique autour de données consolidées par zones de vie, par points de contact, et des produits par univers ».



Ainsi, selon les profils et leurs besoins, les utilisateurs peuvent accéder, sur simple clic, aux données qui les concernent et au niveau agrégation dont ils ont besoin. « Nous voulions une solution ergonomique et intuitive et Tableau remplissait toutes ces conditions, » poursuit Brigitte Azoulay.



Une utilisation généralisée au top 7000 en 2019

La mise en place d'une stratégie plus globale avec un outil de datavisualisation comme Tableau nécessite de croiser des données issues des différentes systèmes d'informations propres à chaque direction métier et à chaque format d'enseigne. Il a fallu mettre en place une démarche transverse de rapatriement et de convergence des données pour mener à bien ce projet. Accessible au Top 7000 dans le courant de l'année 2019, l'enseigne a d'ores et déjà mis à disposition l'outil auprès de certains responsables :



« Ce qu'ils apprécient c'est la capacité d'interaction et de “forage” de la donnée en partant d'un graphique. Ainsi, en zoomant sur un indicateur, ils accèdent à des informations leur permettant de comprendre la performance ou contre-performance d'un indicateur et d'accéder aux leviers explicatifs. C'est toute la puissance de la solution de datavisualisation. » indique Brigitte Azoulay



Avec Tableau, le Top 7000 pourra ainsi libérer du temps de production au profit de la définition, de la mise en place, du suivi des décisions et des plans d'actions au sein d'Auchan Retail France.