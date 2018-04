Avec la version 7.0 de sa plateforme, Denodo redéfinit la gestion des données et augmente les performances tout en comblant le fossé entre les utilisateurs métier et le service IT

À l’occasion de la troisième édition de sa conférence annuelle Fast Data Strategy Virtual Summit qui a eu lieu le 12 avril, Denodo, éditeur de logiciels de virtualisation des données (data virtualization), a annoncé la disponibilité de la plateforme Denodo 7.0. Cette nouvelle version redéfinit la gestion des données avec une fonction de traitement parallèle en mémoire (in-memory) du Big Data, sur le cloud et dans d’autres scénarios de distribution de données en temps réel, et intègre la première fonction de catalogage dynamique des données de l’industrie.

« La plateforme Denodo 7.0 est solidement armée pour relever les défis actuels et futurs en matière de gestion des données », a déclaré Dave Wells, analyste du cabinet Eckerson Group. « La virtualisation des données permet d’accéder aux informations en temps réel. Les utilisateurs métier n’ont pas le temps de rechercher des données qui résident en de multiples endroits, mais avec des services de données disponibles par l’intermédiaire d’une « vitrine » où les utilisateurs peuvent accéder aux informations répondant à leurs besoins, rechercher et évaluer des données devient un jeu d’enfant. »

Grâce à la prise en charge native de moteurs de traitement massivement parallèle (MPP) tels que Spark, Hive, Impala ou Presto, la plateforme Denodo 7.0 améliore considérablement les performances et l’évolutivité des requêtes de virtualisation de données dans les scénarios analytiques et de Big Data. De plus, sa fonction de gestion de catalogue de données dynamique s’intègre en toute transparence à la distribution de données en temps réel pour permettre aux utilisateurs métier de découvrir, d’explorer et de préparer des données, ainsi que d’y accéder par l’intermédiaire d’une interface conviviale accessible en libre-service. Cette nouvelle mouture prévoit également l’intégration immédiatement opérationnelle à des outils externes de gouvernance des données et de gestion de catalogue par l’intermédiaire du Denodo Governance Bridge (DGB). En utilisant cet outil, les entreprises facilitent le partage bidirectionnel des métadonnées, assurent une plus grande visibilité tout au long du cycle de vie des données, et favorisent le pilotage et la gouvernance des données.

« Je me réjouis du lancement de la plateforme Denodo 7.0 et de ses nouvelles fonctionnalités, notamment le catalogue dynamique des données et le traitement parallèle en mémoire », a déclaré Michael Norton, vice-président de Bank of the West, en charge de l’architecture de données. « À l’heure où notre établissement évolue vers un data hub et un data lake pour apporter une fonction de traitement en parallèle et pour s’adapter à notre croissance continue, nous souhaitons que la plateforme Denodo 7.0 joue un rôle central dans notre architecture de données d’entreprise. »

Autres fonctionnalités clés de la version 7.0

● Interfaces à la fois pour le service IT et les utilisateurs métier : la nouvelle interface enrichie contient des éléments spécifiquement conçus pour les data stewards, les analystes de données et les analystes-citoyens. De plus, la plateforme Denodo 7.0 est dotée d’une interface utilisateur centralisée qui permet aux administrateurs de gérer les déploiements et les promotions, d’orchestrer les tâches, ainsi que de surveiller, auditer et dépanner.



● Gestion automatisée du cycle de vie : les derniers outils et interfaces API disponibles simplifient les déploiements et promotions multiclusters, la mise à jour de licences, etc. De nouvelles fonctionnalités aident les entreprises à exploiter les avantages offerts par les méthodologies agiles et les approches de livraison continue.



● Architecture multicloud, hybride et en périphérie : l’architecture multi-environnements (multi-location) pour scénarios multicloud, hybride et en périphérie (edge) assure un niveau de flexibilité maximum sans impact sur les performances, la sécurité et la gouvernance des données. Ce système est spécialement conçu pour assurer la transparence des environnements et minimiser les onéreux mouvements de données entre différents environnements.







« Les implémentations analytiques aléatoires mènent au chaos », a commenté Claudia Imhoff, présidente d’Intelligent Solutions. « Pour y remédier, il est possible de mettre en œuvre un catalogue de données, véritable « cerveau » qui surveille les analyses et les sources de données en indiquant aux utilisateurs métier où et comment ils peuvent trouver ces précieux éléments d’aide à la décision. Avec son catalogue de données dynamique, la nouvelle plateforme Denodo 7.0 dispose de tous les atouts pour jouer ce rôle. »