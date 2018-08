BOARD élu « Major Player » dans l’étude IDC Marketscape pour les applications analytiques de gestion de la performance d’entreprise

L’éditeur BOARD International a été élu « Major Player » par l’analyste IDC dans sa récente étude IDC Marketscape: Worldwide Enterprise Performance Management Analytic Applications 2018 Vendor Assessment*.

L'étude, réalisée par Dan Vesset, vice-président du groupe IDC for « Analytics and Information Management », et parChandana Gopal, responsable de la recherche analytique, analyse les fournisseurs de solutions EPM (Enterprise Performance Management) pour la Planification, la Budgétisation et les Prévisions. L'évaluation est basée sur une série de critères quantitatifs et qualitatifs et explore la façon dont les solutions modernes d'EPM aident les entreprises à prendre les meilleures décisions. Lisez le rapport en cliquant ici.

BOARD a obtenu cette position grâce aux capacités de la solution et à son alignement stratégique avec les besoins futurs du marché. Selon l'IDC MarketScape, « les clients ont grandement apprécié le focus de BOARD sur l'expérience client et le support après-vente. BOARD s'adapte également bien aux cas d'utilisation avec de nombreux utilisateurs, et ses offres on-premise et cloud sont comparables et fonctionnent aussi bien l’une comme l’autre. "

« Je suis ravi que BOARD ait été reconnu comme un acteur majeur et pense que cela reflète l’ampleur que nous avons acquis sur le marché EPM », déclare Giovanni Grossi, PDG de BOARD International. « Les professionnels de tous les secteurs réalisent de plus en plus que l’utilisation d’une solution unifiée pour le Reporting, la Planification et la Prévision leur permet de prendre les meilleures décisions possibles, nous sommes ravis d’être à la pointe de ce changement. Grâce à des fonctionnalités d'analyse avancées déjà présentes dans BOARD, telles que Natural Language Generation, nous sommes prêts à aider les entreprises dans leur démarche continue d'Analyse et de Planification. "

*IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Performance Management Analytic Applications 2018 Vendor Assessment, par Chandana Gopal et Dan Vesset, Juin, 2018, IDC #US43847618