Bechtle acquiert Evolusys, le spécialiste en matière de solutions Analytics et Cloud Microsoft

Le groupe Bechtle renforce sa position dans le secteur des solutions logicielles en acquérant la société romande Evolusys SA. La société de conseils informatiques est établie sur le marché depuis 2006 et s’est spécialisée dans les solutions d’analyse et cloud basées sur les technologies Microsoft. Parmi ses clients, Evolusys compte des entreprises innovantes opérant dans tous les secteurs. Les parties concernées ont convenu de ne pas divulguer le montant de la transaction.



Evolusys dont le siège est situé à Coppet près de Genève, emploie actuellement 25 conseillères et conseillers spécialisés dans les solutions analytiques, les systèmes collaboratifs et les solutions cloud. La société propose à ses clients une gamme de prestations complète allant des conseils stratégiques au support et à la formation, en passant par la conception et la réalisation de solutions clé en main. Dans ce contexte, des sujets innovants, tels que le Big Data, l’Intelligence Artificielle, le Machine Learning, la visualisation des données et l’automatisation des processus jouent un rôle primordial. Evolusys est partenaire Microsoft de niveau Gold dans le domaine « Data Analytics » et Silver en « Cloud Productivity » et « Cloud Platform ». De plus, la société coopère avec un réseau d'éditeurs partenaires sélectionnés au sein de l’écosystème Microsoft, tels que Nintex, ShareGate, Metalogix et d’autres. Son chiffre d'affaire pour l'année passée s'élève à environ 5 millions de francs suisses.



Francis Incourt, fondateur et directeur technique, et Jean-François Saint-Pierre, CEO d’Evolusys SA, continueront à diriger la société en tant que Managing Directors. « Nous sommes ravis de rejoindre le groupe Bechtle et de proposer une palette unique de compétences et de services sur le marché suisse répondant aux besoins de nos clients de bout en bout. Les solutions Analytics, IA et Cloud font aujourd'hui partie des priorités des DSI et tous les domaines et secteurs d'activité sont impactés. Avec Bechtle, nous continuerons à apporter une forte valeur à nos clients par l’innovation, tout en tirant parti de l'étendue des expertises disponibles au sein du groupe. »



Le groupe Bechtle est représenté en Suisse depuis déjà 1996. Les sites Bechtle Steffen Suisse SA à Morges et Genève sont parfaitement établis en Romandie. La société couvre non seulement le secteur classique de l'infrastructure informatique, mais aussi les secteurs des datacenters, de l’informatique d’utilisateur final (en particulier la virtualisation, la gestion des clients, la mobilité et la sécurité informatique), de l'analyse informatique, des services administrés ainsi que des solutions et des services cloud (BaaS, DRaaS, IaaS, SaaS). Anne Bobillier, Managing Director de Bechtle Steffen Suisse : « Grâce à cette acquisition, le groupe Bechtle renforce sa présence en Suisse romande en offrant à ses clients des solutions à forte valeur ajoutée au niveau métier, processus, technologique et cloud. Les compétences pointues et l’offre d’Evolusys sont parfaitement complémentaires à nos activités actuelles et permettront d’offrir à nos clients des réponses plus globales à leurs besoins. Je me réjouis de collaborer avec Evolusys dont la culture d’entreprise correspond parfaitement à la nôtre, la qualité, les compétences et le professionnalisme en étant les principaux piliers.»



Le groupe Bechtle emploie environ 800 personnes sur 17 sites répartis en Suisse. Font partie du groupe les sociétés Bechtle Steffen Schweiz AG, Bechtle Steffen Suisse SA, ARP Suisse SA, Bechtle direct SA, Comsoft direct AG, Solid Solutions AG et Acommit AG.