Big Data : l'ESILV et l'École polytechnique nouent un partenariat de formation double diplômant

Une formation très prisée

Les « Data Sciences », qui mélangent modélisation mathématique, statistique, informatique, visualisation et applications ont pour objectif de passer du stockage et de la diffusion de l'information à la création de connaissances. Elles concernent l'ensemble des secteurs économiques mais peuvent également impacter la structure même de l'entreprise.



Il existe actuellement un large déficit d'ingénieurs de haut-niveau en Data Sciences. Dans ce domaine, le besoin en doctorants est également important et les propositions de sujets de doctorat sont nombreuses.



Le parcours de Master Data Sciences de l'Université Paris-Saclay, dirigé par Éric Moulines, membre de l'Académie des Sciences et spécialiste du domaine, propose une formation d'excellence sur tous les aspects des sciences des données, depuis l'acquisition jusqu'à l'exploitation et l'analyse. Il est porté par des établissements prestigieux et s'appuie sur des laboratoires de recherche d'excellence. De grandes entreprises sont partenaires de ce parcours de Master : Orange, Thales, Keyrus, Deloitte, Yves Rocher, voyages-sncf.com, Criteo, PSA Peugeot Citroën, Safran, … Le parcours de Master Data Sciences, opéré par l'École polytechnique, réunit chaque année plus de 90 étudiants (pour plus de 500 candidatures).



À l‘ESILV, dès septembre 2018, 5 élèves-ingénieurs, sélectionnés parmi les élèves de troisième année du cycle ingénieur, pourront s'inscrire à Paris Saclay pour suivre ce parcours du Master « Mathématiques et applications ».



Des enseignants de l'ESILV donneront des cours relatifs à l'analyse des données et ses applications dans le secteur de l'assurance. Des professionnels partageront leur retour d'expérience concernant la mise en place de projets en sciences des données dans leur entreprise.