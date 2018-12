Big Data & Tourisme : l'ESILV analyse l'impact de l'arrivée de la LGV et de l'ouverture de la Cité du Vin sur les flux touristiques de la métropole bordelaise.

Les chercheurs en Big Data de l'établissement post bac parisien ont 1 an pour étudier et analyser via les réseaux sociaux tels TripAdvisor, Flickr ou Instagram, l'impact de l'ouverture de la cité du vin et de l'arrivée de la ligne à grande vitesse sur les pratiques touristiques.



Bordeaux Métropole voit dans ce partenariat l'opportunité de mener un projet ambitieux dans le cadre des régulations RGPD, qui garantissent la protection des données individuelles.

La métropole bordelaise a enregistré en 2017 cinq millions de nuitées touristiques, dont 22% de nuitées étrangères. Le tourisme est donc stratégique pour la métropole, mais aussi pour la région Nouvelle-Aquitaine car il génère 13 500 emplois salariés et contribue à un soutien dynamique à la croissance économique locale (Source INSEE 2014 DADS 2011).



Depuis plus de 10 ans, les touristes échangent leurs expériences en postant des photos, des commentaires ou encore des avis sur les réseaux sociaux ou les nombreux sites internet s'étant spécialisés dans le domaine du tourisme. En termes de volume, début 2015, TripAdvisor comptait plus de 200 millions d'avis postés par 57 millions d'utilisateurs, Flickr, 200 millions de photos géo taguées et Instagram, un milliard de photos géo localisées.



Ce sont donc plusieurs milliards de traces qui ouvrent des perspectives d'analyse et d'interprétation jusque-là inexploitées. Les enseignants-chercheurs de l'ESILV ont notamment travaillé avec des collectivités locales (la région Centre, la Mairie de Paris et le Conseil Départemental du Tourisme 93) sur l'exploitation de ces données et a pu les accompagner vers des analyses et des stratégies nouvelles.



Le Projet « BIG DATA ET TOURISME : suivi de l'impact touristique de l'évolution de Bordeaux par l'analyse des données issues de réseaux sociaux » constitue une innovation importante qui vise à analyser l'apport des données massives issues de divers réseaux sociaux afin :

De modéliser et comprendre les comportements touristiques sur Bordeaux et sa région ;

D'évaluer l'impact engendré par l'évolution du territoire (cité du Vin, LGV…) ;

D'identifier et quantifier de manière relative les flux touristiques régionaux entrants et sortants de Bordeaux à partir des traces laissées dans les autres pôles touristiques de la région ;

D'identifier des synergies -s'il y a lieu- entre différents pôles touristiques de la métropole bordelaise mais aussi des bassins touristiques ou pôles touristiques régionaux, voire extra régionaux.

La première phase porte sur la modélisation des flux touristiques avant et après l'ouverture de la Cité du Vin en milieu d'année 2016 puis l'arrivée de la ligne LGV à la mi 2017.



Pour Bordeaux Métropole :

Ce projet apportera des indicateurs graphiques et cartographiques, dynamiques, permettant de visualiser et de mesurer dans le temps le comportement touristique à grandes (territoire métropolitain) et petites échelles (inter-régionale), en se basant sur les flux et les profils et donc :

D'affiner la compréhension des flux touristiques, ce qui donnera lieu à des rapports d'études et des publications ;

D'orienter les politiques publiques en matière de tourisme pour une meilleure prise en compte des flux observés.



Pour l'Office du tourisme de Bordeaux métropole :

Dans la continuité de ceux de la métropole :

L'identification des synergies entre les différents pôles touristiques

de la métropole bordelaise

entre les différents pôles touristiques de la Région Nouvelle-Aquitaine qui pourront être identifiés par cette expérimentation ;



Pour la Banque des Territoires :

Dans le cadre de son programme « Smart City », la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) accompagne des démonstrateurs territoriaux depuis 2016. Mené en partenariat avec les collectivités locales et des acteurs privés, dont des filiales de la Caisse des Dépôts, de grands groupes et des start-ups, cette démarche vise à explorer et faire progresser les modèles économiques, les nouveaux services, les technologies de rupture, qui permettront aux territoires de relever ensemble des défis techniques au nom de l'intérêt général. Par ce projet, la Banque des Territoires entend contribuer ainsi aux réflexions et expérimentations sur les plateformes de données de la Smart City aux services de l'aménagement urbain et de l'attractivité touristique des territoires.