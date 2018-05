Big data : Red Hat collabore avec l'UNICEF pour soutenir la recherche humanitaire

Red Hat, premier éditeur mondial de solutions Open Source, annonce sa collaboration avec UNICEF Innovation, la division en charge du développement de technologies destinées à renforcer les actions de l'UNICEF en faveur des enfants. En immersion pendant 8 semaines au sein des Red Hat Open Innovation Labs, les équipes de UNICEF Innovation ont travaillé à l'élaboration d'un projet qui a pour vocation d'améliorer l'ergonomie des outils du School Mapping Project. En définitif, ces efforts permettront de soutenir la recherche humanitaire en temps réel.



Cette collaboration repose sur deux piliers :



Le développement de Schooling Mapping, un projet visant à utiliser des données pour identifier et combler les écarts de connectivité et d'infrastructure dans l'optique d'améliorer l'accès à l'information et à l'éducation



L'amélioration de Magicbox, un logiciel qui repose sur l'analyse en temps réel de données provenant de sources publiques et de partenaires privés afin de mettre en lumière les situations alarmantes auprès des organes humanitaires. À l'aide d'images satellites haute résolution et d'outils analytiques, il est possible de cartographier chaque école dans le monde. Les données sont générées et visualisables sur une plateforme en ligne. Grâce à cette plateforme, il est possible de localiser les lieux qui nécessitent de recevoir des informations, d'appuyer des actions de défense liées aux problématiques de connectivité, ainsi que d'aider les gouvernements dans l'optimisation de leurs systèmes éducatifs.





Grâce aux données fournies par Magicbox, UNICEF Innovation accélère sa prise de décision, facilite l'intégration de données nouvelles, et améliore la performance de ses interventions d'urgence lors de catastrophes naturelles ou de crises.



Pour concrétiser ce projet, UNICEF Innovation fait appel à l'expertise de Red Hat, notamment à travers l'utilisation de ses solutions open source, telles que Red Hat OpenShift Container Platform et Red Hat Ansible Automation.



Lancé en 2016, les Red Hat Open Innovation Labs aident les entreprises et les associations à combiner leurs efforts humains et technologiques pour stimuler l'innovation. L'objectif : permettre aux organisations de répondre à leurs problématiques sectorielles plus rapidement en travaillant main dans la main avec des experts en technologie open source au sein d'un environnement physique immersif.



Des consignes pratiques permettent aux équipes d'apprendre à combiner les méthodes agiles et l'approche DevOps tout en adoptant une approche business et une culture plus ouvertes, propre aux communautés open source.



« Notre collaboration avec Red Hat constitue une véritable source d'inspiration pour trouver de nouvelles idées d'action et faire face plus rapidement aux crises humanitaires dans le monde. La mise à disposition de données informant sur les besoins des populations à risque nous permet d'être plus efficaces dans notre prise de décision, qu'il s'agisse d'affecter des ressources ou de protéger des enfants vulnérables. Portée par cette collaboration, la qualité de notre action s'est améliorée sous de nombreux aspects, en particulier grâce aux performances des solutions open source qui nous permettent de développer des projets innovants et influents. », précise Erica Kochi, co-fondatrice à UNICEF Innovation



« Notre expertise de l'open source et notre approche DevOps nous ont permis d'aider l'UNICEF à concrétiser sa vision. L'open source est un vecteur d'innovation conséquent. En peu de temps, il est possible de créer une solution capable de résoudre les problématiques d'une organisation au sein de nos laboratoires d'innovation. Nous sommes absolument ravis d'avoir accompagné l'UNICEF dans le développement d'une solution capable d'avoir un impact positif sur les enfants du monde entier. », indique John Allessio, Vice President, Global Services à Red Hat.