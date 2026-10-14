Biomemory lance DNA Shield, son premier produit commercial bâti sur sa plateforme d'informatique Moléculaire

Biomemory, un des leaders du stockage professionnel de données sur ADN et coprésident de la DNA Data Storage Alliance, annonce le lancement de DNA Shield, un service géré de protection souveraine des données. Ce lancement s’accompagne de l’ouverture de son programme d'accès anticipé (Early Access Program) destiné aux organisations à la recherche d'un service de protection hors ligne et indépendant pour leurs actifs numériques les plus critiques, c'est-à-dire des informations dont l’intégrité et la préservation doivent être garanties pendant des années, voire des décennies, et résister aux risques émergents tels que les avancées de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique.



Cette annonce marque l'entrée de Biomemory dans la protection souveraine des données : une solution hors ligne, indépendante, sans contrainte de conservation, et soustraite de la surface d'attaque accessible par le réseau. Elle est destinée à l'ensemble d'informations qu'une organisation ne peut se permettre de perdre, quels que soient les nouveaux risques qui apparaissent autour d'elle. Il s'agit du premier produit d'une feuille de route plus large que l'entreprise nomme l’informatique moléculaire (Molecular IT), et qu'elle prévoit de détailler lors de prochaines annonces.



UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION



Le lancement d'aujourd'hui fait suite à deux événements qui ont remodelé Biomemory au cours de l'année écoulée. En mars 2026, l'entreprise a acquis les actifs de Catalog Technologies, pionnier bostonien du stockage et du calcul sur ADN, réunissant ainsi des technologies, une propriété intellectuelle et des expertises complémentaires. Cette acquisition a donné à Biomemory un second pôle de production et de recherche à Boston, en plus de son siège parisien, et a considérablement renforcé son portefeuille de propriété intellectuelle.



En juillet 2026, Biomemory a nommé Laurent Guengant au poste de Chief Executive Officer. Fort de plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs du stockage, des télécommunications et de l’énergie, Laurent Guengant a occupé des fonctions de direction au sein d’entreprises internationales, notamment dans les domaines de la stratégie et de la transformation. Avec cette nomination, l'entreprise passe de la recherche et l'innovation à l'industrialisation et au déploiement commercial.



PRÉSENTATION DE DNA SHIELD



DNA Shield existe pour protéger ce qu'une organisation ne peut se permettre de perdre ni de voir altéré : clés cryptographiques, savoir-faire industriel propriétaire, registres réglementés et mémoire institutionnelle, qui doivent rester intacts, sécurisés et vérifiables pendant des années, voire des décennies, indépendamment des systèmes construits autour d'eux aujourd'hui. DNA Shield est donc conçu pour que ces actifs restent récupérables et vérifiables malgré les cyberattaques, les changements organisationnels, le remplacement des infrastructures et le contrôle réglementaire.



Concrètement, l'information passe d'abord par une phase d'intégration sécurisée, au cours de laquelle le client sélectionne et chiffre les éléments concernés. DNA Shield les encode ensuite dans de l'ADN synthétique conservé hors ligne sous garde gérée. La récupération suit un processus contrôlé, délibérément déclenché en cas de besoin, plutôt qu'un accès routinier ou en libre-service.



Les premiers cas d'usage incluent :



La continuité de la garde des clés (key custody continuity) – DNA Shield aide les organisations à s'assurer que les mécanismes de récupération des clés cryptographiques puissent encore fonctionner des années après que les personnes et les fournisseurs qui les entourent ont changé. Elle est conçue pour compléter un HSM (Hardware Security Module) certifié, et non pour le remplacer.

La propriété intellectuelle industrielle de type « joyaux de la couronne » (crown jewel) - une copie hors ligne et souveraine du petit ensemble de formulations, de procédés ou de paramètres de conception propriétaires qu'une entreprise ne peut se permettre de perdre.

Les registres d'intégrité réglementés - une copie indépendante, dont toute altération est détectable, prouvant que des enregistrements critiques n'ont pas été modifiés depuis leur approbation.

La mémoire souveraine et les « golden records » (enregistrements de références) - un volet à plus long terme destiné aux institutions qui préservent des enregistrements devant survivre aux systèmes et aux organisations qui les ont créés.



D'autres cas d'usage seront ajoutés à mesure que le programme d'accès anticipé se développera.



« DNA Shield marque le moment où Biomemory passe de la validation scientifique à la mise sur le marché d’un produit commercial », déclare Laurent Guengant, CEO de Biomemory. « Les organisations ont besoin d'un moyen de conserver leurs actifs numériques les plus critiques, leurs clés cryptographiques, leur propriété intellectuelle stratégique, leurs archives réglementées et leur mémoire institutionnelle à long terme, dans un endroit inaccessible à tout fournisseur, cloud ou système et de prouver que cela fonctionne toujours dans la durée. C'est pour cela que DNA Shield a été conçu, et c'est la première étape d'une feuille de route qui mènera Biomemory de la protection souveraine des données d'aujourd'hui vers le stockage, la recherche et le calcul moléculaires. »



« Ce qui a changé cette année, ce n'est pas seulement notre gamme de produits. C'est le passage de briques technologiques à un produit commercialisé que les clients peuvent mettre en œuvre », commente Vincent Franceschini, Vice-Président Gestion de produit chez Biomemory et coprésident de la DNA Data Storage Alliance. « DNA Shield repose sur la plateforme moléculaire que nous avons mis des années à industrialiser, mais c'est la première fois que nous demandons à un client de s'appuyer dessus sur le plan opérationnel, et non plus comme dans le cadre d’une démonstration de recherche. Réussir cela de bout en bout, de l'encodage à la récupération sécurisée, est ce qui fait de nous la première entreprise à amener le l’informatique moléculaire sur le marché. »