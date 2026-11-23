Une nouvelle étude commandée par ABBYY révèle que les organisations de santé sont confrontées à des défis importants pour déployer l’intelligence artificielle (IA) : l’incertitude quant à la responsabilité des résultats, la qualité et la gouvernance des données menaçant de saper la confiance dans l’adoption de l’IA.



Cette étude ABBYY Who Answers for AI: The Governance Gap, réalisé par Opinium Research, a interrogé 1 200 cadres supérieurs dans des entreprises de 100 employés ou plus situées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie et à Singapour.



L’enquête montre que la gouvernance des données, les contrôles qui garantissent que les données sont fiables, sécurisées et conformes, constitue un obstacle majeur à l’échelle de l’IA. En effet, 65 % des répondants affirment que les exigences en matière de gouvernance des données ralentissent le déploiement de l’IA.



Les préoccupations concernant la qualité des données sont le plus grand obstacle à l’obtention d’un meilleur retour sur investissement grâce à l’IA, près d’un quart (23 %) les citant comme leur principal défi. Les pénuries de compétences sont le second obstacle le plus significatif pour 14 % des répondants, un défi considérablement plus important dans le secteur de la santé que dans d’autres industries, comme l’informatique et la technologie, où seulement 8 % le mentionnent comme un défi majeur. D’autres blocages incluent les exigences de gouvernance et de supervision (14 %) et l’intégration avec les systèmes existants (11 %).



Ces défis peuvent limiter la valeur que les organisations tirent de leurs investissements. Moins de la moitié (49 %) des répondants disent que leurs initiatives en matière d’IA ont dépassé les attentes.



La gouvernance de l’IA est cruciale dans une adoption réussie



Les résultats suggèrent que, pour ceux qui l’ont en place, une gouvernance efficace peut jouer un rôle clé en aidant les organisations à tirer une plus grande valeur de l’IA. Les trois quarts (76 %) des décideurs de la santé interrogés disposent d’un cadre de gouvernance de l’IA, et 72 % affirment que cela a rendu leurs initiatives en matière d’IA plus réussies en permettant une adoption plus facile parmi les employés, ainsi qu’un déploiement et une mise à l’échelle plus aisés. De plus, 76 % affirment avoir des processus adéquats pour auditer les systèmes d’IA en matière de conformité, d’équité et de transparence.



Cependant, la maturité de la gouvernance varie d’une organisation à l’autre. Un peu moins de la moitié (49 %) des entreprises de santé disposent d’un processus de signalement des incidents liés à l’IA, et 49 % ont un plan de réponse aux incidents liés à l’IA. En ce qui concerne la capacité à stopper les systèmes IA, 34 % des répondants de la santé déclarent disposer d’une fonction de retour en arrière, contre 35 % dans les autres secteurs, et 41 % affirment avoir un bouton d’arrêt d’urgence pour l’IA, au-dessus de la moyenne intersectorielle de 35 %.



La supervision humaine reste importante, avec 60 % des décisionnaires de la santé affirmant que les humains examinent toutes les décisions importantes de l’IA avant qu’une action ne soit entreprise.



L’IA évolue plus rapidement que les organisations ne peuvent la réguler.



Les organisations de santé signalent également des défis pour suivre le rythme de l’IA, plus de la moitié (51 %) affirmant que l’IA s’adapte plus rapidement qu’elles ne peuvent la gouverner.



L’enquête a révélé que les dirigeants de la santé dans les organisations utilisant l’IA investissent massivement dans l’intelligence artificielle, mais sont divisés sur la question de savoir qui devrait être responsable lorsque les systèmes d’IA produisent des résultats nuisibles ou incorrects. Près d’un tiers (29 %) estiment que la responsabilité des résultats nuisibles ou erronés devrait être partagée entre l’organisation et le fournisseur. Tandis qu’un peu plus d’un quart (27 %) pensent que l’organisation utilisant l’IA devrait en assumer la responsabilité principale, et un cinquième (21 %) jugent qu’elle incombe totalement au fournisseur d’IA. Le reste a déclaré que l’utilisateur final ou les régulateurs devraient prendre les devants.



Il y a également des lacunes dans la sensibilisation à la responsabilité de l’IA au sein des organisations. Bien que 87 % des dirigeants de la santé utilisant l’IA déclarent que la direction générale comprend qui est responsable du développement, de la mise en œuvre et de la gestion de l’IA, ce chiffre tombe à 86 % pour la direction intermédiaire et à seulement 59 % pour les employés.



« Les entreprises adoptent l’IA, mais notre recherche montre que beaucoup ont encore du mal avec des questions clés autour de la responsabilité, de la gouvernance et du retour sur investissement », déclare Roman Kilun, Chief Compliance Officer chez ABBYY. « La direction générale doit mieux communiquer sur les politiques d’IA responsable à l’échelle de l’entreprise. De plus, l’IA exige que les organisations sachent d’où proviennent les données, si elles peuvent être fiables, comment elles peuvent être utilisées, mais aussi où elles sont stockées et traitées. »



Le manque de clarté autour de la gouvernance et de la responsabilité de l’IA reflète des préoccupations plus larges



De manière inquiétante, les niveaux de confiance dans l’IA dans la santé sont parmi les plus bas de tous les secteurs. Seulement 13 % ont déclaré lui faire entièrement confiance pour fonctionner sans introduire de risques inacceptables, contre 22 % au niveau intersectoriel. De plus, un peu plus d’un cinquième (23 %) des sondés du secteur font entièrement confiance à l’IA pour produire des résultats précis, tandis que seulement 23 % font entièrement confiance à l’IA pour se conformer aux réglementations en cours.



Ces préoccupations ont un impact tangible sur le rythme d’adoption de l’IA. Un tiers (33 %) affirment que les préoccupations éthiques, comme les biais et la transparence, ralentissent considérablement le déploiement des initiatives d’IA dans les organisations de santé, soulignant les défis rencontrés pour équilibrer innovation et adoption responsable.



Roman Kilun ajoute : « Les organisations avec lesquelles nous travaillons vont au-delà des pilotes et des preuves de concept pour entrer dans l’exécution, et des cadres de gouvernance clairs ainsi qu’une compréhension partagée des responsabilités sont essentiels pour instaurer la confiance dans l’IA. »



Les organisations de santé continuent d’augmenter leurs investissements dans l’IA, selon l’étude. Les répondants ont déclaré qu’ils s’attendaient à une augmentation de l’investissement de 17,3 % l’année prochaine, légèrement en dessous de la moyenne intersectorielle de 18,8 %.



Méthodologie



Enquête Opinium menée auprès de 1 200 cadres supérieurs ou dirigeants d’entreprises comptant au moins 100 salariés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie et à Singapour. Enquête réalisée du 15 juillet au 3 août 2026. Les secteurs étudiés comprenaient le retail et le commerce électronique, les services bancaires et financiers, l’assurance, le transport et la logistique, la santé, et les services publics.