Blue Prism désormais disponible sur AWS Marketplace

Blue Prism (AIM : PRSM) annonce aujourd'hui que sa plateforme d'automatisation intelligente était désormais disponible sur AWS Marketplace, offrant aux clients Amazon Web Services et Blue Prism une nouvelle option d'automatisation dans le cloud.



Le pack comprend notamment Blue Prism sur une instance d'Amazon Machine Image (AMI) avec un nombre défini d'agents virtuels, auxquels viennent s'ajouter des connecteurs pour les capacités de Machine Learning d'Amazon Textract, Amazon Rekognition et Amazon Comprehend. Cette collaboration étendue, fruit du partenariat existant avec AWS, correspond à l'approche cloud-first de l'automatisation intelligente adoptée par Blue Prism.



« Cette solution, disponible sur la place de marché d'Amazon Web Services, offre plusieurs avantages aux clients, dont l'ajout facile d'agents virtuels dotés de capacités de Machine Learning AWS intégrées à leur arsenal d'automatisation intelligente, le déploiement rapide sur AWS et la facturation consolidée grâce aux accords entre leur entreprise et AWS », explique Linda Dotts, Chief Partner Strategy Officer de Blue Prism.



« Les clients peuvent facilement acheter leur licence sur AWS Marketplace et démarrer leur parcours d'automatisation intelligente en un clic, en faisant tourner les agents virtuels en fonction des besoins, sans les soucis ou les coûts supplémentaires inhérents à une infrastructure sous-jacente. »



L'offre proposée par Blue Prism sur la place de marché d'Amazon Web Services permet aux clients d'acheter des agents virtuels et de lancer rapidement leur projet RPA via AWS. L'offre comprend :



· Une licence d'un an pour Blue Prism Enterprise pour 1, 3 ou 5 agents virtuels, avec la possibilité d'élargir le pool d'agents.





· Amazon Comprehend : un service de traitement automatique du langage naturel (NLP) qui utilise le Machine Learning pour trouver des informations et des relations dans un texte.



· Amazon Rekognition : un service permettant d'ajouter facilement des analyses d'images et de vidéos aux applications des utilisateurs en utilisant une technologie d'apprentissage profond éprouvée hautement évolutive, qui ne nécessite aucune expertise particulière en matière de Machine Learning.



· Amazon Textract : un service de Machine Learning entièrement géré qui extrait automatiquement du texte imprimé ou manuscrit et d'autres types d'informations à partir de documents numérisés. Au-delà de la simple reconnaissance optique de caractères (OCR), ce service permet d'identifier, comprendre et extraire des données à partir de formulaires et de tableaux.



Accès aux ressources, tutoriels et supports de formation permettant de mettre en évidence les automatisations potentielles. Il suffit d'avoir un compte AWS pour commencer.