Boomi et VISEO officialisent leur partenariat pour accompagner les entreprises dans leurs projets stratégiques de Data Management

Boomi (groupe Dell), leader de l’intégration de données cloud (iPaaS) et VISEO, ESN française d’envergure internationale qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique, annoncent aujourd’hui l’aboutissement d’un programme de collaboration avec l’obtention par VISEO du label « Boomi Implementation Partner ». VISEO est le seul partenaire Boomi à bénéficier de ce label sur le marché français.



Ce partenariat permet aux deux entreprises d’être en mesure de proposer une expertise technico-fonctionnelle unique. Grâce à cette collaboration, Boomi bénéficie de l’expertise et du réseau de VISEO auprès d’entreprises qui sont dans cette démarche de transformation. Pour VISEO, les solutions iPaaS de Boomi représentent un moyen d’adresser le marché émergeant de l’intégration des applications et des données dans le Cloud.



Cette collaboration a vu le jour lors d’un premier projet déployé au début de l’année 2018 pour un acteur majeur de la maroquinerie française. Aujourd’hui, Boomi et VISEO ont déployé plusieurs projets auprès d’entreprises de secteurs différents tels que le Retail, le Luxe, les Services, l’Industrie…



Accélérer la transformation numérique par l’automatisation des échanges inter-applicatifs



L’expérience acquise par les équipes VISEO associée à la productivité de la solution Boomi (low code, couverture fonctionnelle, réutilisation des processus, plateforme collaborative) facilitent l’industrialisation des échanges inter-applicatifs et accélèrent le go-to-market. De plus, Boomi met à disposition du client utilisateur un environnement prêt à l’emploi dès l’initialisation, ce qui favorise son adhésion et encourage une utilisation optimisée pour ses futurs projets.



La dynamique de collaboration et la facilité de prise en main de la solution permettent aux clients de monter rapidement en compétences. Ils sont ainsi en mesure de gagner en autonomie et d’accélérer les phases de déploiement de leurs projets.



Aujourd’hui, Boomi dispose avec VISEO d’une solide équipe constituée d’une trentaine d’experts fortement engagés au service des clients pour un déploiement efficace des solutions.



In fine, la satisfaction de leurs clients communs se manifeste par l’extension régulière du périmètre des projets qui leurs sont confiés.



« La collaboration avec VISEO offre à Boomi la force de frappe d’une ESN en forte croissance adressant les problématiques business et d’innovation sur des projets d’intégration clés auprès de nos clients. A ce titre, Boomi vient de délivrer à VISEO le label de premier partenaire implémentation sur le marché français », déclare Vincent DAVID, Alliance Manager Southern Europe chez Boomi.



« VISEO opère avec ses clients de la manière la plus efficace qui soit leur transformation numérique, en leur apportant des solutions pérennes et optimisées. L’offre Boomi permet aujourd’hui à VISEO de se positionner sur ce nouveau marché stratégique de l’iPaaS qui devient la colonne vertébrale des systèmes d’informations. Ainsi, nous accompagnons les entreprises sur leurs projets majeurs d’intégration, tels que la modernisation ERP, CRM, SCM dans le cadre d’une stratégie globale cloud », souligne Vincent LE GOUIC, Responsable de la practice Information & Data Management chez VISEO.