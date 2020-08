Boomi lance Boomi aXis pour SAP, la première solution iPaaS permettant d’accélérer la prise de décision sur SAP

Première solution EiPaaS de ce type pour l'écosystème SAP, Boomi aXis pour SAP extrait et met à jour de manière fluide les données de et vers l'écosystème SAP, offrant une plus grande rapidité de traitement grâce à des configurations prédéfinies. De même, cette nouvelle solution Boomi réduit la durée des processus en supprimant les contraintes liées aux ressources techniques.



Boomi aXis pour SAP supprime également les effets de silos, permettant aux entreprises d'optimiser leurs processus business et de tirer parti de l'architecture orientée événements (EDA) et de l'intelligence artificielle (IA) des systèmes à la fois SAP et non SAP, donnant aux utilisateurs la capacité de prendre des décisions éclairées plus rapidement.



« En raison de la nature complexe des systèmes ERP, récupérer et donner de la cohérence aux données en croisant plusieurs systèmes en vue d’améliorer les process et créer de nouvelles solutions représente un défi permanent pour les entreprises, explique Ed Macosky, Senior Vice President Product chez Boomi. Notre objectif chez Boomi est de fournir à nos clients une plateforme en libre-service leur permettant d’accéder à l’ensemble des données dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Grâce à Boomi aXis pour SAP reposant sur la logique métier et la configuration administrateur prédéfinie de SAP, nos clients ont maintenant toutes les clefs pour innover, et surtout plus vite ».



Boomi aXis pour SAP utilise les fonctionnalités avantageuses de l'EiPaaS, notamment la gestion des données et le développement d'applications low code, sur la même plateforme. La solution de Boomi se distingue par ailleurs par la présence d’un assistant virtuel permettant de faciliter le travail d’analyse. Cet assistant de données est capable par exemple d’identifier préalablement la manière dont SAP définit ses données et de remplir directement les tables de calcul qui y sont associées. L’assistant virtuel préconise également les données à rechercher et où les trouver, et fournit automatiquement les meilleurs croisements de données à effectuer.



Au-delà de l'extraction de données, la plateforme unifiée de Boomi est la seule solution du marché capable de/ conçue pour mobiliser l’ensemble des applications, données et terminaux, qu’ils soient nouvellement implémentés ou historiquement présents, pour offrir à tous les utilisateurs SAP d’une même entreprise l’opportunité de construire, créer, synchroniser et orchestrer leurs différents parcours opérationnels pour être plus agile et gagner en cohérence.



« Afin de renforcer notre position sur le marché, nous avons créé une nouvelle ligne de services pour fournir la fibre optique sous forme d'abonnement à l’ensemble de nos 60 000 clients utilisateurs du câble-Internet, témoigne Stefan Willi, Chief Technology Officer de l’entreprise suisse de services WWZ Energie AG. L'un de nos plus gros défis a été d'extraire un grand volume de données SAP en continu et avec facilité pour alimenter diverses applications au sein de notre écosystème. Nous devions trouver des moyens de réduire le temps passé à gérer le flux et la complexité de ces services d'abonnement. Grâce à Boomi aXis pour SAP, nous avons divisé par 9 notre temps de travail, en bénéficiant de l’utilisation des modèles SAP prédéfinis et de l’échange efficace de données entre les applications pour atteindre nos objectifs commerciaux ».



Boomi aXis pour SAP est maintenant disponible et peut être livré par ses partenaires GSI et SI.