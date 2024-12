Boomi renforce ses capacités de gestion des données avec l'acquisition du fournisseur d'intégration de données Rivery

L'équipe spécialisée en gestion des données de Rivery rejoindra Boomi, renforçant ainsi la capacité de l'entreprise à fournir des solutions de classe mondiale à ses clients et à accélérer sa trajectoire en tant que leader dans le domaine de l'intégration et de l'automatisation. L'acquisition, qui devrait être finalisée d'ici la fin de 2024 sous réserve des conditions de clôture habituelles, réaffirme l'engagement de Boomi à offrir une plateforme unifiée pour l'intégration intelligente, la gestion des API et la gestion des données. Les termes de l'accord restent confidentiels.



"Cette acquisition marque une étape importante pour Boomi alors que nous élargissons notre plateforme pour répondre aux besoins évolutifs de gestion des données à l'ère de la prise de décision basée sur les données et de l'IA", a déclaré Steve Lucas, président et CEO de Boomi. "Les capacités différenciées d’extraction, de chargement et de transformation (ELT) en low-code et la technologie CDC de Rivery s’alignent parfaitement avec notre stratégie visant à fournir des outils puissants et fluides qui transforment les données en un atout stratégique. En intégrant les solutions de Rivery et en accueillant son équipe exceptionnelle, nous renforçons notre mission d’aider les organisations à prospérer dans un paysage numérique en rapide évolution."



Accélérer la vision de Boomi pour simplifier la gestion des données



L'augmentation rapide des volumes de données, la multiplication des sources et la complexité croissante de l'intégration de systèmes disparates figurent parmi les défis auxquels les organisations sont confrontées aujourd'hui. Beaucoup luttent contre les silos de données, l'absence de qualité et une gouvernance insuffisante. Pour exploiter pleinement le potentiel de l’IA de confiance et garantir la précision, l’accessibilité et la sécurité des données nécessaires à une prise de décision, les entreprises doivent mettre en œuvre des stratégies robustes d'orchestration et de gestion des données.



"Les exigences de faible latence émergent dans les entreprises modernes. Dans ce contexte, la technologie CDC est de plus en plus utilisée pour garantir des mises à jour en temps réel des informations, des recommandations et des actions basées sur les données", a déclaré Doug Henschen, vice-président et analyste principal chez Constellation Research. "Les technologies de Rivery permettront non seulement une intégration fluide des données entre les silos, mais également d'autonomiser les entreprises pour prendre des décisions éclairées et déployer des solutions d’IA fiables capables de s’adapter aux demandes changeantes du marché."



La plateforme d'intégration de données de Rivery, associée à sa technologie CDC leader sur le marché, complète les capacités existantes de Boomi. Elle permet aux organisations de créer des pipelines de données de bout en bout, intuitifs et performants, plus rapidement et efficacement. Cette combinaison donne ainsi aux clients la possibilité de déployer rapidement des pipelines de données utilisant les capacités ELT.



Une transformation pour Rivery et ses partenaires



"C’est un moment transformateur pour les employés, clients et partenaires de Rivery", a déclaré Itamar Ben Hemo, CEO de Rivery. "Notre plateforme de bout en bout a établi une marque solide dans le domaine de la gestion des données, en servant plus de 450 clients dans le monde et en répondant à leurs besoins en constante évolution. La plateforme unifiée proposée par Boomi regroupe des éléments essentiels pour chaque entreprise aujourd'hui : la gestion des API, l'intégration et l'automatisation, et la gestion des données — tous soutenus par de solides fondations en IA."



De nouvelles capacités renforcent la consolidation des fournisseurs pour les clients



Avec l'ajout de Rivery, Boomi redéfinit les frontières entre l'intégration en tant que service (iPaaS), la gestion des API et l'intégration des données. Boomi propose :



Une intégration et une automatisation leaders sur le marché, propulsées par les agents Boomi AI.



Une gestion des API à l'échelle du cloud avec une approche fédérée unique pour découvrir, gérer et gouverner les API à travers les passerelles.



Une gestion des données renforcée avec une synchronisation fluide et des mouvements de données via des pipelines prêts pour l’IA.