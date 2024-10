Rivery lance un nouveau portail de support client pour améliorer l'Expérience Utilisateur

Avant ce nouveau portail, Rivery gérait les tickets clients par mail, moyen efficace mais avec le désavantage de ne pas pouvoir suivre l’historique des tickets ainsi que leurs statuts. Le nouveau portail centralise ces informations, offrant aux utilisateurs une visibilité complète sur l'historique des tickets et le statut de chaque demande. Désormais, Rivery facilite la gestion des interactions de support pour leurs clients, en leur offrant une interface unique pour suivre toutes leurs demandes et obtenir des réponses plus rapides



Pour optimiser la gestion des tickets, Rivery a intégré le système de gestion Zendesk, et utilise également l'intégration native de Rivery avec Zendesk pour envoyer les données vers Snowflake. Ces données alimentent des rapports Tableau, permettant à Rivery d'analyser les tendances et d'améliorer les pratiques de support client grâce à une prise de décision basée sur les données. De plus, Rivery évalue constamment de nouvelles façons d'optimiser son support, notamment en utilisant la GenAI pour analyser les tickets de support via Rivery et Snowflake Cortex.



Le nouveau portail de support client est conçu pour être le centre de gestion de toutes les interactions avec Rivery avec les nouveautés suivantes :



Gestion centralisée des cas : les clients peuvent consulter, mettre à jour et gérer tous leurs dossiers d'assistance en un seul endroit avec une visibilité et un contrôle complets sur leurs interactions avec Rivery, que le ticket proviennent d’eux ou qu’il ait été transmis.



Création de tickets : la création d'un nouveau ticket de support est aussi facile depuis le portail que depuis la console Rivery et les clients ont toujours la possibilité de répondre par email si cela leur convient mieux.



Intégration SSO transparente : Rivery a mis en place un mécanisme d'authentification unique (SSO) à partir de sa console. En cliquant sur le lien Support Portal dans la section « Help », les clients seront automatiquement connectés et pour un accès indépendant, il suffit d'utiliser ses identifiants pour se connecter et gérer les dossiers. Si un client se connecte pour la première fois, il devra générer ses identifiants ou utiliser Google SSO si ils ont déjà un compte lié.