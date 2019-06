BullSequana S800 devient mondialement le serveur le plus performant du marché pour SAP HANA avec un résultat inégalé

Le serveur BullSequana S800 d'Atos, équipé de processeurs Intel® Xeon® Platinum de seconde génération, a été seul sur le marché à totaliser 24,7 milliards de d’enregistrements initiaux, dépassant tous les autres serveurs 8 sockets du marché. Cet exploit montre non seulement la capacité du BullSequana S800 à gérer des installations SAP de très grande envergure, mais aussi son excellente évolutivité. Par rapport à la génération précédente, le nouveau BullSequana S800 peut gérer plus de deux fois le volume de données avec une linéarité impressionnante du débit. Il met également en évidence l'expertise technique des ingénieurs d'Atos dans le domaine SAP.

Avec plus de 13 000 experts SAP dans le monde, Atos apporte son expérience acquise auprès de plus de 3 millions d'utilisateurs finaux SAP dans plus de 90 pays. La position d'Atos en tant qu'expert dans la fourniture de solutions SAP HANA® a été récemment renforcée par NelsonHall, qui a nommé Atos leader de services SAP HANA et S/4HANA.

Atos est également l'une des premières entreprises à utiliser dans la configuration de SAP la mémoire non volatile (la nouvelle mémoire persistante Intel® Optane™ DC), une technologie innovante qui offre à ses clients les avantages d'un coût total de possession réduit, contribue à améliorer les performances et permet des redémarrages beaucoup plus rapides.