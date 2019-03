Bumble Bee Foods utilise la technologie blockchain de SAP pour garantir la traçabilité de son thon de l’océan à l’assiette

Grâce à la technologie blockchain développée par SAP, les consommateurs et les clients auront facilement accès à l’origine et à l’historique complet du thon albacore Natural Blue® by Anova® de Bumble Bee Foods. Ce dispositif se matérialise par un QR code apposé sur l’emballage du produit qui permet au consommateur, via son smartphone, d’accéder à une multitude d’informations : le parcours du produit, sa taille, le lieu de pêche, le nom des pêcheurs ainsi que des renseignements utiles pour vérifier l’authenticité, la fraîcheur, la sécurité, la certification commerce équitable et la durabilité des produits.



« Avec SAP, nous sommes en mesure de suivre le poisson à partir du moment où il est pêché et ce, tout au long de son voyage autour du monde. Nous pouvons donner l’historique de chaque thon, tout en ayant un impact positif sur les écosystèmes et sur les personnes impliquées tout au long de la chaîne », a déclaré Tony Costa, Chief Information Officer chez Bumble Bee Foods. « Bumble Bee est depuis longtemps un leader du secteur en termes de traçabilité des produits de la mer. La technologie blockchain de SAP nous permet d’accroître encore nos efforts de transparence avec les consommateurs et les clients, en leur garantissant que leur poisson est frais et qu’il a été acheté de manière équitable, conformément à nos engagements envers l’International Seafood Sustainability Foundation ».



La technologie blockchain permet à des entreprises comme Bumble Bee Foods de stocker des données et de créer un historique infalsifiable de la chaîne d’approvisionnement, qui peut être partagé et vu par chaque participant. Pour Bumble Bee, la blockchain est le moyen le plus sûr pour partager des données car elle est incorruptible et vérifiable. Bumble Bee est la première entreprise alimentaire à intégrer la blockchain de SAP dans sa production.



« Cette solution montre comment la blockchain peut contribuer à révolutionner l’avenir de l’alimentation », a déclaré Oliver Betz, Global Head et Senior Vice President de SAP Innovative Business Solutions au sein de l’activité SAP Digital Business Services. « Elle améliore la transparence et la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de l’océan à notre table, tout au long de la chaîne du froid, en passant par l’entrepôt, le magasin et notre réfrigérateur. Lorsque nous aidons des entreprises comme Bumble Bee à concrétiser ce type d’innovation, nous contribuons à renforcer la relation des consommateurs avec les marques auxquelles ils font confiance. »



SAP Cloud Platform Blockchain permet aux clients, partenaires et développeurs d’utiliser facilement cette technologie de registre distribué. Elle permet aux entreprises de créer de nouvelles solutions ainsi que des extensions d’applications existantes pour toutes leurs industries et tous les secteurs d’activité.