Business Intelligence : L’innovation est-elle en panne ?

Les « stars » de cette intelligence d’affaires en libre-service sont Qlik, Tableau, TIBCO Spotfire, Microsoft PowerBI essentiellement. A eux seuls, ils détiennent la majorité du marché mondial. La plupart existait avant 2008, mais c’est l’espace laissé vacant par les rachats des outils de reporting qui leur a permis de gagner d’importantes parts de marché, auprès des utilisateurs métiers.



Beaucoup de progrès ont été faits durant la décennie et les outils de « self-service BI » se sont imposés, de gré ou de force, dans les entreprises. Ils ont modifié l’organisation, la répartition des rôles, et soutenu l’émergence de l’économie des données dans laquelle nous sommes plongés. Sans ses outils, et leurs capacités d’analyse et de représentation graphique, il serait impossible de prendre autant de décisions quotidiennes, basées sur les données.



Les grandes fonctions que l’on a vues se développer durant la décennie sont :

- L’extrême simplification des interfaces utilisateurs : alors qu’il fallait un informaticien pour chaque évolution de rapports Business Objects et Cognos, manipuler aujourd’hui les outils de BI agile est à la portée de tout utilisateur d’Excel.

- La représentation graphique a trouvé sa place, non comme un accessoire, mais au cœur de la navigation dans les données. Dans Tableau, Qlik, Spotfire, elle est un point d’entrée et de découverte des données.

- L’intégration avec des fonctions avancées de modélisation ou d’analyse prédictive, au travers de fonctions ou de saisie de code Python ou R.

- L’accès, plus ou moins complet, aux données et aux analyses en situation de mobilité, au travers de téléphones et de tablettes.

- En revanche, la plupart de ces solutions restent conçues pour un usage individuel, ce qui a fait leur succès. Elles ont toutes développé des extensions « serveur », mais sont moins bien intégrées aux plates-formes d’entreprises que les outils de reporting qui les précédaient.

Mais voici que depuis environ un an, les questions se multiplient sur le futur des outils de Business Intelligence et l’absence relative d’innovation depuis ces deux dernières années.

Alors que se passe-t-il ? Simple trou d’air après des années de nouvelles fonctionnalités ? Ou véritable fin de cycle qui va nous obliger à inventer la prochaine étape à partir de la feuille blanche ?