Business Suite, Data Cloud, IA : que faut-il vraiment comprendre des annonces SAP 2025

Rédigé par Jean-Christophe Klarer, Nagarro le 27 Août 2025

SAP a récemment posé trois jalons majeurs dans l’évolution de son offre : une Business Suite repensée, une Data Cloud dopée à l’IA, et l’arrivée d’agents intelligents. Au-delà des effets d’annonce, que faut-il en retenir ? Voici l’essentiel, analysé par Jean-Christophe Klarer, responsable de la practice SAP au sein de l’ESN internationale Nagarro.



Jean-Christophe Klarer, responsable de la practice SAP au sein de l’ESN internationale Nagarro - Crédit Photo Nagarro
La fin du "user ERP", place au "user métier"

Avec la nouvelle Business Suite, SAP fait évoluer son modèle de licence : on ne parle plus d’utilisateurs ERP, mais d’utilisateurs métier, avec accès transversal à plusieurs briques selon leur rôle (finance, supply chain, RH, etc.).

Ce que ça change :

Une simplification de la structure contractuelle pour les clients,
Une logique d’usage plus fluide et alignée sur les besoins réels des utilisateurs,
Une exigence accrue pour les intégrateurs, qui devront penser les parcours métiers de bout en bout, et non plus seulement l’ERP en silo.

La Data Cloud : vers un référentiel unifié et activable

SAP repense son approche de la donnée avec une plateforme Data Cloud pour l’interopérabilité, la cohérence des métadonnées et l’accès facilité à des indicateurs décisionnels.

Ce que ça change :

La possibilité d’harmoniser les définitions des indicateurs clés (ex : chiffre d’affaires, marges, etc.) dans un environnement multi-outils, selon une logique de master data management
Une base plus fiable pour l’automatisation, le reporting ou l’analyse prédictive,
Une organisation des données optimisée pour une exploitation par l’ IA génératrice de valeur ajoutée.

Les agents IA : vers des systèmes décisionnels augmentés
Dernier axe fort : SAP annonce l’intégration d’agents intelligents capables de naviguer entre différentes briques du SI, de coordonner des opérations et d’alléger les tâches d’exécution.

Ce que ça change :

Le déplacement de la valeur vers la prise de décision (et non plus l’opérationnel pur) ;
Une nouvelle responsabilité pour les DSI : développer des flottes d’agents IA, les entraîner, les gouverner ;
La capacité à faire cohabiter intelligences SAP et intelligences externes (type ChatGPT, Mistral AI, etc.) via la Business Transformation Platform de SAP.

En conclusion : un ERP de plus en plus invisible, mais stratégique

Ces évolutions marquent une rupture : on ne parle plus d’ERP comme d’un logiciel centralisateur, mais comme d’une composante fluide, transverse, intégrée dans un SI global orienté métier, data et IA. Pour les entreprises, son déploiement suppose de nouvelles compétences, de nouvelles méthodologies... et un recentrage sur la valeur métier. Cette révolution marque le passage du pilotage assisté via l’ERP et la Business Intelligence au pilotage autonome, en s’appuyant sur un socle data robuste et des agents intelligents intégrés dans tous les grands processus de l’entreprise.

Pour les intégrateurs ? C’est un changement de métier. Leur mission va bien au-delà du paramétrage et des interfaçages. Il faut savoir prescrire, orchestrer, guider, accompagner vers de nouveaux usages. C’est aussi cela, la transformation digitale.
