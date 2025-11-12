Akeneo permet aux entreprises de proposer des expériences produits optimales grâce à des flux de données intelligents pilotés par l’IA

Akeneo, leader mondial de la gestion de l’information produit (PIM) et de l'expérience produit (PX), dévoile aujourd’hui ses dernières innovations et nouvelles fonctionnalités qui permettent aux entreprises de connecter plus intelligemment les données, systèmes et équipes, d’accélérer la mise sur le marché des produits et d’améliorer la qualité des expériences produits.



Ces nouveautés repoussent les limites du possible en matière d'expériences produits alimentées par l'IA. Le nouveau hub centralisé de configuration d’IA garantit confiance et gouvernance, en regroupant les données produits au bon endroit, au bon moment, et en orchestrant leur circulation à travers de nombreuses étapes de modélisation, d'organisation, de transformation, d'enrichissement et de migration. Cette orchestration intelligente des données libère le plein potentiel des données produits en facilitant leur circulation entre les systèmes, permettant aux entreprises d'accélérer leur mise sur le marché, de renforcer la collaboration entre les équipes et de délivrer des expériences produits cohérentes et de qualité sur tous les points de contact.



L'IA déployée sur l'ensemble de la solution Akeneo Product Cloud



Akeneo étend aujourd’hui l'utilisation de l'IA à l'ensemble de son Product Cloud et réaffirme l'engagement de l'entreprise à intégrer l'IA à tous les niveaux pour rendre la gestion de l'information produit plus efficace. Avec ces nouvelles fonctionnalités, notamment des flux de données intelligents pilotés par l’IA, Akeneo facilite la circulation des données entre les différents outils et canaux de vente d’une entreprise. Ces nouvelles fonctionnalités et capacités connectent équipes, systèmes et produits par une circulation des données plus intelligente et plus rapide, permettant aux entreprises d’être plus agiles et de proposer les expériences produits que les clients attendent.



Parmi les principales nouveautés :



Une nouvelle version optimisée du Data Architect Agent (DAA) : le Data Architect Agent d’Akeneo va désormais au-delà de la génération de modèles de données provisoires pour devenir un moteur complet d'intégration, de modélisation, de migration et de collaboration. Les équipes peuvent ainsi créer des structures de données produits évolutives et durables de manière plus rapide et précise.

Un panneau de configuration IA unifié et transparent : un espace centralisé au sein d’Akeneo PIM permet désormais de gérer l’ensemble des prompts, des configurations et des règles de traduction liées à l’intelligence artificielle. Cette approche unifiée offre aux équipes la possibilité de piloter, faire évoluer et fiabiliser leurs processus IA en toute transparence.

Un auto-mapping des catalogues produits par l’IA : les données produits sont automatiquement alignées avec les exigences des canaux de vente et des marketplaces, réduisant le travail manuel et accélérant la mise sur le marché.

Une extraction par l’IA sur les liens des médias : l’IA d’Akeneo s'appuie sur l’innovation annoncée cet été qui permettait d'extraire des informations produits depuis les ressources numériques des produits pour générer des attributs et des descriptions. Cette mise à jour étend la fonctionnalité aux liens médias, simplifiant la création de contenus produits à partir d’images, vidéos ou documents, quel que soit l'emplacement de stockage des ressources.

Cette nouvelle mise à jour inclut également le protocole Akeneo Model Context Protocol (MCP), le premier framework standardisé permettant de connecter directement les modèles d'IA aux informations produits au sein d'Akeneo Product Cloud. Cette innovation ouvre la voie à une nouvelle génération d'expériences de recherche conversationnelles basées sur l'IA, donnant aux organisations davantage de liberté pour développer leurs propres agents IA.



L'alliance du PIM et du DAM



Avec le lancement de l’AI Asset Tagging, Akeneo propose désormais une solution complète de gestion des actifs numériques (DAM) pour une gestion de l'expérience produit optimale, offrant à ses utilisateurs une solution intégrée pour organiser, éditer et diffuser le contenu des assets aux côtés des données produits structurées, avec l'assistance de l'IA d'Akeneo à chaque étape.



En combinant PIM et DAM au sein d'une seule et même plateforme, Akeneo réduit la complexité et les coûts de l'infrastructure technologique tout en permettant à ses utilisateurs de créer des expériences produit engageantes et cohérentes sans avoir à basculer entre différents systèmes.



Cette intégration constitue le troisième pilier des trois cas d'usage fondamentaux de la gestion des actifs numériques, offrant désormais aux clients la capacité d'organiser, d'éditer et de diffuser les assets produit vers les canaux de vente directement depuis Akeneo. Cette nouvelle fonctionnalité catégorise images, documents et vidéos avec des mots-clés pertinents pour améliorer la recherche et faciliter leur découverte. Ces capacités sont également étendues et intégrées aux solutions DAM tierces externes, garantissant que tous les clients puissent profiter pleinement des avantages de l'IA d'Akeneo.



Une meilleure Intégration avec SAP



La fluidité d’intégration entre Akeneo PIM et SAP permet aux entreprises d'enrichir, de valider et de localiser les données ERP provenant de S/4HANA pour les canaux orientés clients, tout en maintenant la gouvernance et en réduisant les personnalisations coûteuses. Il en résulte une meilleure précision des données, une réduction du coût total de possession et une activation produit accélérée sur l'ensemble des canaux et marchés.



“Ces innovations marquent un tournant dans l'évolution de notre solution Product Cloud en se concentrant sur la couche de connectivité”, déclare Andy Tyra, Chief Product Officer d'Akeneo. “En élargissant la puissance de notre IA pour connecter personnes, processus et technologies, nous dotons nos clients des outils nécessaires pour transformer les données produits en actifs intelligents et dynamiques axés sur l'efficacité et la collaboration, améliorant ainsi la gestion de l'information produit pour nos clients, et les expériences produit des consommateurs”.