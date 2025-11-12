SAP donne aux développeurs les moyens de piloter la révolution de l’IA des métiers

À l’occasion de SAP TechEd 2025, SAP SE (NYSE : SAP) place l’IA au cœur du processus de développement, pour transformer la manière dont les développeurs conçoivent et déploient leurs applications. De nouvelles fonctionnalités dopées à l’IA dans SAP Build, un écosystème de données enrichi et de puissants Joule Agents permettent aux développeurs de passer beaucoup plus rapidement de l’idée à l’impact, avec un niveau inédit de confiance et d’efficacité. Alors que l’IA transforme la nature même du travail, SAP s’engage également à doter 12 millions de personnes dans le monde de compétences en IA d’ici 2030.



« Les annonces faites aujourd’hui par SAP donnent aux développeurs les outils nécessaires pour livrer à la vitesse de l’IA » déclare Muhammad Alam, membre du Comité Exécutif de SAP SE. « Les innovations autour du triptyque unique de SAP - applications, données et IA - replacent les développeurs au centre du jeu, là où ils doivent être. »



Ouvrir l’écosystème des développeurs



SAP Build, la solution phare de SAP pour le développement et l’automatisation d’applications d’entreprise, offre désormais aux développeurs plus de liberté pour créer, étendre et automatiser en utilisant leurs outils préférés.



Ainsi, les développeurs qui privilégient les solutions de développement agentiques comme Cursor, Claude Code, Cline et Windsurf peuvent désormais utiliser les frameworks de développement SAP grâce aux nouveaux serveurs SAP Build local Model Context Protocol. Les utilisateurs de Visual Studio Code pourront accéder directement aux fonctionnalités de SAP Build depuis leur environnement de développement via une nouvelle extension SAP Build. Cette extension sera également disponible ultérieurement sur Open VSX Registry pour d’autres environnements de développement. Par ailleurs, SAP et n8n ont annoncé leur intention de proposer une intégration permettant aux agents Joule Studio et aux agents n8n de collaborer ensemble.



Avec les nouvelles fonctionnalités de conception d’agents dans Joule Studio, les développeurs disposent des outils nécessaires pour étendre les agents prêts à l’emploi de SAP et en créer de nouveaux, ancrés dans les données et le contexte métier SAP, capables d’agir de manière autonome en fonction des conditions d’évolution de l’entreprise.



Mettre les données au service de l’intelligence



Toute application intelligente repose sur des données fiables. SAP offre désormais aux développeurs davantage de moyens de valoriser ces données grâce à SAP Business Data Cloud.



La solution se connecte à un plus grand nombre de plateformes de données et d’IA utilisées quotidiennement par les développeurs. Une nouvelle extension de solution SAP Snowflake pour SAP Business Data Cloud apporte les capacités de gestion et d’IA entièrement intégrées de Snowflake directement aux clients SAP, leur offrant la flexibilité de choisir la puissance de calcul et le stockage adaptés à chaque charge de travail en données et en IA, tout en maintenant la gouvernance, l’interopérabilité et le contexte métier. SAP annonce également un nouveau partenariat SAP Business Data Cloud Connect avec Snowflake, venant compléter les intégrations existantes avec Databricks et Google Cloud. Ces partenariats offrent aux développeurs plus de liberté dans la manière de travailler avec les données SAP.



Avec la nouvelle fonctionnalité Data Product Studio dans SAP Business Data Cloud, les développeurs peuvent transformer des données brutes en produits de données prêts à l’emploi, au service de l’analytique, de l’IA et du développement applicatif.



Une fonctionnalité enrichie du SAP HANA Cloud knowledge graph permet désormais de générer automatiquement des graphes de connaissances. Cette capacité cartographie les relations entre les tables, les colonnes et les modèles de données des bases SAP, révélant comment les données s’articulent entre elles et pourquoi elles sont importantes. Les développeurs peuvent ainsi visualiser la manière dont leurs données sont interconnectées à travers les systèmes et mettre en lumière des insights métiers sous-jacents.



Donner vie à l’autonomie de l’IA



SAP fait évoluer son portefeuille d’IA pour offrir aux développeurs l’intelligence et la puissance d’orchestration dont ils ont besoin pour faire passer de l’insight à l’action



SAP présente son premier modèle de fondation relationnel d’entreprise, une nouvelle génération d’IA capable de prédire des résultats métiers plutôt que de simplement générer du texte. SAP-RPT-1, ou Relational Pre-trained Transformer, premier modèle de cette catégorie permet d’effectuer des prédictions rapides et précises sur des scénarios métiers courants tels que les retards de livraison, les risques de paiement ou la finalisation des commandes. SAP met également à disposition dès aujourd’hui un environnement de test gratuit pour les développeurs.



En parallèle, de nouveaux assistants IA intégrés à Joule coordonnent plusieurs agents à travers les flux de travail, les départements et les applications, donnant ainsi vie à l’automatisation et à l’autonomie. Ces assistants sont capables de planifier, initier et exécuter des tâches complexes couvrant la finance, la supply chain, les ressources humaines et bien d’autres domaines. SAP introduit aujourd’hui de nouveaux agents conçus pour les profils techniques. Parmi eux, un agent d’analyse des processus métiers qui permettra aux équipes de comprendre le fonctionnement de leurs processus, d’identifier les inefficacités et de détecter les leviers d’optimisation afin de générer des gains mesurables.



Enfin, à mesure que l’IA transforme la nature du travail pour tous, SAP s’engage à former 12 millions de personnes dans le monde d’ici 2030 aux compétences nécessaires pour maîtriser l’IA. Grâce à son partenariat avec la plateforme d’apprentissage en ligne Coursera, SAP va étendre ses programmes de formation pratique et de certification, en y intégrant des outils concrets et opérationnels liés à l’IA, afin de rendre cette technologie plus accessible à tous, partout dans le monde.