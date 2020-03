COVID-19 : quel impact sur la protection des données ?

Rédigé par Communiqué de l'AFCDP le 25 Mars 2020

La mise en œuvre des mesures de confinement soulève aujourd’hui, plusieurs problématiques au regard de la protection des données. D’une part, les méthodes de travail ont évolué, tendant vers le déploiement de services à distance ; d’autre part, le COVID-19 pointe le doigt sur les données de santé, considérées comme sensibles au sens du Règlement européen sur la protection des données (RGPD) et devant faire l’objet d’une attention particulière. L’Association des Délégués à la protection des données (AFCDP) rappelle que la lutte contre la pandémie n’est pas en contradiction avec la protection des données personnelles.







Quels traitements de données sont concernés ?



La mise en œuvre de traitements spécifiques peut relever du Considérant 46 du RGPD, celui-ci les autorisant pour des « motifs importants d’intérêt public et par les intérêts vitaux de la personne concernée, par exemple lorsque le traitement est nécessaire à des fins humanitaires, y compris pour suivre des épidémies et leur propagation […] ».



Sont ainsi concernés les traitements de recherche médicale et de données de santé. Les autorités de protection européennes s’accordant à mettre en balance ce fondement avec le principe de proportionnalité. Ainsi en France, la CNIL rappelle par exemple, que l’employeur, en tant que responsable de la sécurité et de la santé de ses salariés ne peut « collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d'éventuels symptômes présentés par un employé/agent et ses proches ». Par ailleurs, seules les autorités sanitaires sont à même « d’évaluer et de collecter les informations relatives aux symptômes du coronavirus et des informations sur les mouvements récents de certaines personnes relèvent de la responsabilité de ces autorités publiques ».



Au niveau mondial, le RGPD n’a pas vocation à s’appliquer en dehors des États membres de l’Union européenne, sauf en cas de traitement à destination de l’Europe. Cela explique pourquoi certains pays sont moins regardants sur le principe de proportionnalité et ont recours à des systèmes de surveillance permanente pour lutter contre l’épidémie. Ces technologies peuvent ainsi viser différentes finalités : le suivi des personnes (Iran, Thaïlande, Hong-Kong), le « contact tracing » (Inde, Bahreïn).



En France et dans les pays de l’Union européenne : vers l’utilisation de données « sensibles » anonymisées et agrégées



L’actualité française démontre de son côté des pistes de réflexion sur la mise en place d’une stratégie numérique d’identification des personnes s’appuyant sur des données de géolocalisation, anonymisées et agrégées pouvant ainsi, en principe, ne pas porter atteinte aux personnes concernées. Ces éléments permettraient de dresser une cartographie de la population et de constater le respect des consignes de confinement afin de mieux surveiller, contenir, et atténuer le virus. En ce sens, les États membres de l’Union européenne doivent donc chercher à utiliser les données anonymisées et agrégées pour ce type de traitement. C’est le chemin pris par l’Allemagne, l’Autriche ainsi que le Royaume-Uni.



L’usage des technologies en vue d’atténuer la pandémie : le déploiement massif du télétravail



Le télétravail, qui était jusqu’à présent l’exception, fait désormais office de règle. Toutefois, cette méthode de travail fait encourir un risque de piratage. En effet, les cyber-attaquants ont surfé également sur cette actualité pour attaquer les réseaux et systèmes informatiques, en particulier du secteur hospitalier.

D’autres pratiques de services à distance se sont développées : téléconsultation, enseignement à distance, visites virtuelles, paiement sans contact, usage du matériel personnel à des fins professionnelles… Chaque geste du quotidien peut avoir un impact significatif sur la protection des données et pose des enjeux de confidentialité, de sécurité des données, et de leurs bonnes utilisations. Les membres de l’AFCDP se sont par ailleurs interrogés sur ces cas d’usage et ont ainsi développé des fiches de bonnes pratiques relatives au télétravail et à la cybersécurité.



5 règles d’or pour télé-travailler en toute sécurité et sérénité



1. Préservez la confidentialité

Que vous soyez en couple, ou en famille, orientez votre écran de PC de façon que seul vous puissiez le voir.



2. Accédez de manière limitée aux données

En cas de télétravail, appliquez le principe de minimisation des données : n’ouvrez et n’utilisez que les informations dont vous aurez vraisemblablement besoin.



3. Redoublez de vigilance sur votre boite aux lettres électronique

Attention aux courriels, SPAM, ou tentatives de phishing !



4. Évitez les échanges de données professionnelles sur les réseaux sociaux

Afin de minimiser les risques de fuite de données et le piratage. Prenez le temps de relire votre charte informatique.



5. Économisez votre utilisation de l'internet



Les impacts du COVID-19 sur le DPO ?



La mise en œuvre de « l’activité partielle » soulève d’autres interrogations pour les Délégués à la protection des données : qu’ils soient internes ou externes, beaucoup s’interrogent sur les conséquences juridiques de cette situation exceptionnelle : Comment assurer le traitement des droits des personnes en cas de sollicitation ? Une entreprise serait-elle en infraction avec le RGPD en cas de mise en chômage partiel de son DPO ?



Comme elle en a l’habitude, et à plus forte raison dans le contexte actuel, Les recommandations des autorités de contrôle de protection des données, tant au niveau européen que national se sont manifestées sur ce sujet : les principes fondamentaux de la protection des données n’entravent pas la lutte contre la pandémie, et le COVID-19 n’est pas une exception au respect du Règlement européen sur la protection des données.La mise en œuvre de traitements spécifiques peut relever du Considérant 46 du RGPD, celui-ci les autorisant pour des « motifs importants d’intérêt public et par les intérêts vitaux de la personne concernée, par exemple lorsque le traitement est nécessaire à des fins humanitaires, y compris pour suivre des épidémies et leur propagation […] ».Sont ainsi concernés les traitements de recherche médicale et de données de santé. Les autorités de protection européennes s’accordant à mettre en balance ce fondement avec le principe de proportionnalité. Ainsi en France, la CNIL rappelle par exemple, que l’employeur, en tant que responsable de la sécurité et de la santé de ses salariés ne peut « collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d'éventuels symptômes présentés par un employé/agent et ses proches ». Par ailleurs, seules les autorités sanitaires sont à même « d’évaluer et de collecter les informations relatives aux symptômes du coronavirus et des informations sur les mouvements récents de certaines personnes relèvent de la responsabilité de ces autorités publiques ».Au niveau mondial, le RGPD n’a pas vocation à s’appliquer en dehors des États membres de l’Union européenne, sauf en cas de traitement à destination de l’Europe. Cela explique pourquoi certains pays sont moins regardants sur le principe de proportionnalité et ont recours à des systèmes de surveillance permanente pour lutter contre l’épidémie. Ces technologies peuvent ainsi viser différentes finalités : le suivi des personnes (Iran, Thaïlande, Hong-Kong), le « contact tracing » (Inde, Bahreïn).En France et dans les pays de l’Union européenne : vers l’utilisation de données « sensibles » anonymisées et agrégéesL’actualité française démontre de son côté des pistes de réflexion sur la mise en place d’une stratégie numérique d’identification des personnes s’appuyant sur des données de géolocalisation, anonymisées et agrégées pouvant ainsi, en principe, ne pas porter atteinte aux personnes concernées. Ces éléments permettraient de dresser une cartographie de la population et de constater le respect des consignes de confinement afin de mieux surveiller, contenir, et atténuer le virus. En ce sens, les États membres de l’Union européenne doivent donc chercher à utiliser les données anonymisées et agrégées pour ce type de traitement. C’est le chemin pris par l’Allemagne, l’Autriche ainsi que le Royaume-Uni.Le télétravail, qui était jusqu’à présent l’exception, fait désormais office de règle. Toutefois, cette méthode de travail fait encourir un risque de piratage. En effet, les cyber-attaquants ont surfé également sur cette actualité pour attaquer les réseaux et systèmes informatiques, en particulier du secteur hospitalier.D’autres pratiques de services à distance se sont développées : téléconsultation, enseignement à distance, visites virtuelles, paiement sans contact, usage du matériel personnel à des fins professionnelles… Chaque geste du quotidien peut avoir un impact significatif sur la protection des données et pose des enjeux de confidentialité, de sécurité des données, et de leurs bonnes utilisations. Les membres de l’AFCDP se sont par ailleurs interrogés sur ces cas d’usage et ont ainsi développé des fiches de bonnes pratiques relatives au télétravail et à la cybersécurité.1. Préservez la confidentialitéQue vous soyez en couple, ou en famille, orientez votre écran de PC de façon que seul vous puissiez le voir.2. Accédez de manière limitée aux donnéesEn cas de télétravail, appliquez le principe de minimisation des données : n’ouvrez et n’utilisez que les informations dont vous aurez vraisemblablement besoin.3. Redoublez de vigilance sur votre boite aux lettres électroniqueAttention aux courriels, SPAM, ou tentatives de phishing !4. Évitez les échanges de données professionnelles sur les réseaux sociauxAfin de minimiser les risques de fuite de données et le piratage. Prenez le temps de relire votre charte informatique.5. Économisez votre utilisation de l'internetLa mise en œuvre de « l’activité partielle » soulève d’autres interrogations pour les Délégués à la protection des données : qu’ils soient internes ou externes, beaucoup s’interrogent sur les conséquences juridiques de cette situation exceptionnelle : Comment assurer le traitement des droits des personnes en cas de sollicitation ? Une entreprise serait-elle en infraction avec le RGPD en cas de mise en chômage partiel de son DPO ?Comme elle en a l’habitude, et à plus forte raison dans le contexte actuel, l’AFCDP apporte tout son soutien à ses membres, professionnels de la protection des données, avec en particulier, un réseau social privé où s’échangent entraide et conseils.









Dans la même rubrique : Semarchy xDM désormais disponible sur la Marketplace de Microsoft Azure - 25/03/2020 Google Cloud et ThoughtSpot étendent leur partenariat pour changer la donne de l’analyse des données dans le cloud - 25/03/2020 Le Connecteur Neo4j BI dote les outils de détection de données les plus connus au monde de la puissance des bases de données de graphes - 24/03/2020 Snowflake annonce l'intégration d'Adobe Campaign pour permettre aux marketeurs d'accéder aux données et tendances en temps réel - 24/03/2020 Sinequa annonce la disponibilité de sa plateforme de recherche intelligente sur AWS Marketplace, la place de marché d'Amazon - 24/03/2020 1 2 3 4 5 » ... 1554