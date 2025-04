Celonis met à la disposition des clients de Microsoft Fabric sa Process Intelligence pour permettre une accélération de l'IA à grande échelle

« Grâce à cette collaboration entre Celonis et Microsoft, les entreprises peuvent accéder aux données de processus et aux données contextuelles uniques de Celonis dans la plateforme d'entreprise la plus répandue », déclare Daniel Brown, Chief Product Officer de Celonis. "Cette nouvelle intégration offre aux clients de Microsoft une base de données centrée sur les processus pour les solutions qu'ils construisent. Avec la Process Intelligence de Celonis, les utilisateurs peuvent commencer par automatiser des étapes discrètes de processus, passer à la création d'agents capables de gérer des situations exceptionnelles ou plus complexes, et enfin automatiser et orchestrer des processus de bout en bout avec l'IA à travers les systèmes, des départements et même des entreprises."



« Notre collaboration avec Celonis apporte la Process Intelligence aux clients de Microsoft », déclare Dipti Borkar, VP et GM Fabric OneLake & Fabric ISVs, Microsoft Azure. "Cette intégration zéro-copie avec Microsoft OneLake ainsi que l'introduction d'un workload Celonis au sein de Microsoft Fabric permettent à nos clients d'utiliser la Process Intelligence de Celonis directement au sein de leurs flux de travail existants en matière d'analyse et d'IA. Ensemble, nous rendons l'IA plus pertinente et plus efficace pour l'entreprise."



Une intégration Zero-copie grâce auData Core de Celonis



L'intégration zero-copie entre le Process Intelligence Graph de Celonis et Microsoft Fabric est rendue possible par le Celonis Data Core—la couche de données qui facilite l'utilisation des données avec Celonis et qui permet leur traitement à une vitesse inégalée.



L'intégration zéro-copie de Celonis avec Fabric permet un partage transparent des données à partir de Microsoft OneLake, ce qui supprime le besoin de transfert de données en dehors de Fabric. Cela permet d'éliminer les silos de données et de garantir une source unique de vérité, de réduire les coûts de stockage et de transfert, de réduire la marge d’erreur dans les données et de simplifier la gouvernance afin de prendre en charge les priorités informatiques des entreprises modernes. L'intégration permet également des cas d’usage qui nécessitent une synchronisation instantanée des données.



L'intégration de Celonis et de Microsoft Fabric offre aux clients :



L'accès à une Process Intelligence unique : Démocratise une gamme unique de données et de contexte de Celonis en révélant comment améliorer les processus directement au sein de l'écosystème Microsoft



L’Efficacité de l'IA d'entreprise : Identifie les cas d’utilisation des agents avec un impact commercial tangible, construit des solutions d'IA avec des données ainsi qu’un contexte sur le fonctionnement des processus d'entreprise, et gère les agents d'IA en les orchestrant avec des bots RPA, des workload et des humains



L’accélération des délais d’analyse des processus: accélère le temps de compréhension en facilitant et en accélérant le partage des données avec Celonis par le biais d'intégrations natives zero-copie.



Accélérer l'innovation en matière d'IA avec la Process Intelligence



Microsoft Fabric fournit aux organisations une plateforme de données unifiée visant à accélérer la transformation par l'IA. Mais l'IA n'est bonne que dans la mesure où elle est alimentée par les bonnes informations. La Process Intelligence (PI) de Celonis donne à l'IA le contexte dont elle a besoin pour comprendre comment une entreprise fonctionne et comment l'améliorer. Dans les faits, 89 % des chefs d'entreprise affirment que l'IA doit comprendre le fonctionnement de leurs processus pour fournir des résultats efficaces. Cela est démontré à travers des cas d'utilisation concrets de l'IA,à l’image d’une entreprise italienne renommée de spiritueux développant un agent collaboratif alimenté par l'IA pour accélérer les commandes de vente bloquées ou un fabricant de surfaces de conception et d'architecture construisant un assistant IA qui aide à résoudre les commandes de vente bloquées et à rendre son équipe plus efficace.



La création d'agents d'IA efficaces avec Microsoft Copilot Studio au sein de Celonis est plus rapide et plus facile



Microsoft Copilot Studio est la principale plateforme de développement d'IA choisie par de nombreux clients de Celonis. Cette dernière intégration renforce la collaboration de Celonis avec Microsoft, annoncée lors de la Celosphere 2024, qui permet aux clients de démarrer plus facilement la configuration d'un agent dans Microsoft Copilot à partir de Celonis et d’amorcer la configuration restante de l'agent dans Microsoft Copilot Studio, avec la pleine confiance que ces agents auront le bon contexte pour être efficaces.