Informatica conclut un nouvel accord stratégique avec Microsoft pour accélérer l'adoption client

Informatica et Microsoft travaillent en étroite collaboration pour proposer des solutions unifiées et alimentées par l'IA qui associent la plateforme Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC) d'Informatica aux services clés de Microsoft. La plateforme IDMC d'Informatica est disponible en tant qu'offre SaaS sur Azure et via Azure Marketplace, permettant aux clients de construire une base de données fiable, sécurisée et innovante pour mettre en œuvre leurs projets analytiques et la transformation de leur entreprise grâce à l'IA.



« Alors que les entreprises plébiscitent de plus en plus l’utilisation de données fiables pour alimenter une IA plus responsable ainsi que les agents et l’analytique de nouvelle génération, Informatica et Microsoft s'engagent conjointement à donner à leurs clients les moyens de poursuivre leur parcours de transition vers le cloud et l’IA », a déclaré Amit Walia, PDG d'Informatica. « Ce partenariat stratégique reflète notre vision commune de favoriser la réussite des clients par le biais de la co-innovation, de l'alignement des marchés et d'une collaboration approfondie sur le terrain, en aidant les organisations à déployer l'IA à l'échelle, de façon sécurisée et efficace dans l'ensemble de leur patrimoine de données. »



S'appuyant sur des années de collaboration fructueuse – incluant l’intégration d’Informatica avec Microsoft Power BI, Azure Synapse, Azure Data Lake Storage Gen2 et Azure Cosmos DB – ce partenariat représente une nouvelle étape dans la collaboration de plusieurs décennies entre Informatica et Microsoft.



Les innovations récentes pour lesquelles Informatica a travaillé en étroite collaboration avec Microsoft incluent :



La plate-forme Informatica Cloud Data Management en tant que service natif Azure : rationalisation de l'expérience client grâce à des intégrations Azure transparentes.

Le statut de partenaire de conception pour Microsoft Fabric fournissant une connectivité forte, une intégration profonde des données et des capacités d'analyse intelligente.

Un modèle de référence d’IA générative pour Azure OpenAI Service : accélération du développement et du déploiement d’expériences d’IA générative et de copilotage de niveau professionnel à l’aide de la plateforme Informatica Cloud Data Management et du service Azure OpenAI.



Jotun est l'un des principaux fabricants mondiaux de peintures et de revêtements, présent dans plus de 100 pays. Gro Kamfjord, responsable des données chez Jotun, explique son choix de partenariat avec Informatica : « La plateforme Informatica Intelligent Data Management Cloud s'intègre parfaitement à l'écosystème Microsoft existant de Jotun, notamment Microsoft Azure et Microsoft Fabric. Leur conseil était de d’abord privilégier la plateforme plutôt que de choisir des solutions ponctuelles disparates pour ensuite les assembler. »



« Microsoft et Informatica partagent un engagement profond pour accélérer l’innovation pour nos clients grâce à des solutions fiables dans les domaines de l'analytique, de l'IA et des charges de travail de nouvelle génération », a déclaré Scott Guthrie, vice-président exécutif du groupe Cloud + IA de Microsoft. « En utilisant la plateforme Informatica Data Management Cloud, combinée à l'expérience de la plateforme unifiée de données et d'analyse de Microsoft Fabric et à l'échelle de Microsoft Azure, les organisations auront une vue holistique de leur patrimoine de données et réduiront considérablement le délai de rentabilisation. »



Preuve de la puissance de cette collaboration, des entreprises internationales telles que KPMG, OMERS, Paycor et Jotun s’appuient sur la plateforme cloud d'Informatica sur Azure pour mettre en œuvre leurs stratégies de données les plus critiques.



L’annonce de cet accord renforce l’engagement d’Informatica à commercialiser conjointement avec Microsoft, en répondant à l'évolution des besoins de gestion des données des clients communs à l'ère de l'IA.