Celonis s'associe à Databricks pour optimiser une IA d'entreprise qui améliore en continu les opérations


Rédigé par Communiqué de Celonis le 12 Novembre 2025

L’accès direct et en temps réel aux données offre aux organisations le contexte centré sur les processus dont elles ont besoin pour faire fonctionner l’IA au sein de l’entreprise.



Celonis, un leader mondial de la Process Intelligence, annonce aujourd’hui son partenariat avec Databricks, entreprise spécialisée dans les données et l’intelligence artificielle, afin d’offrir aux clients une solution fluide et puissante pour mettre l’IA au service des opérations. Cette intégration s’appuie sur Delta Sharing pour connecter directement la plateforme Celonis Process Intelligence à la plateforme Databricks Data Intelligence.

Delta Sharing est l'approche open source de Databricks qui permet aux clients de partager des données en temps réel entre différentes plateformes, clouds et régions, tout en bénéficiant d'une sécurité et d'une gouvernance renforcées. Cette intégration bidirectionnelle, optimisée par Delta Sharing, élimine le besoin de déplacer ou de copier des données entre les deux plateformes. De plus, elle supprime les silos de données, réduit les copies de données, limite les erreurs de synchronisation, renforce la sécurité et simplifie la gouvernance des données. Grâce à la circulation fluide des données et des processus entre les deux plateformes, les clients bénéficient d'une boucle d'apprentissage continue pour les opérations basées sur l'IA.

Les clients peuvent utiliser Celonis pour accéder aux données en temps réel stockées dans Databricks et les enrichir du contexte métier spécifique à leur organisation, afin de créer un jumeau numérique dynamique de leurs opérations - “le Celonis Process Intelligence Graph (PI Graph). Ce jumeau numérique leur offre une vision fidèle du mode de fonctionnement et des leviers d’amélioration possibles. Les informations issues de la Process Intelligence du PI Graph peuvent ensuite être réinjectées dans Agent Bricks, le produit d’IA agentique de Databricks, qui crée des agents d’IA de qualité industrielle, optimisés sur les données de l’organisation. De plus, les informations provenant de ces modèles et les résultats de ces agents peuvent être intégrés dans le PI Graph afin d’optimiser en continu les processus.

« Nous voulons offrir aux clients la liberté de choisir comment ils utilisent l’IA pour transformer leur entreprise », déclare Marc Kinast, Vice President Corporate Development chez Celonis. « Et grâce à cette intégration, nous leur proposons une base solide pour une IA d’entreprise efficace. Databricks apporte son infrastructure de données sécurisée et gouvernée ainsi que ses outils de développement agentiques de pointe, et nous apportons notre Process Intelligence unique, qui fournit le contexte opérationnel dont l’IA a besoin pour réussir. C’est une combinaison puissante. »

« Les entreprises veulent d’une IA qui comprend réellement leur activité », explique Sarah Branfman, Global Vice-President, ISV et Data Partner GTM chez Databricks. « En connectant la Process Intelligence de Celonis à la plateforme Databricks Data Intelligence, nous offrons aux clients une voie directe pour créer et déployer des agents d’IA personnalisés avec Agent Bricks, qui est fondés sur leurs propres données en temps réel et gouvernées. C’est ainsi que les organisations transforment les insights opérationnels en actions concrètes et intelligentes. »

« Pour atteindre l'excellence opérationnelle, nous devons organiser intelligemment les personnes, les agents et les systèmes à l'échelle de toute notre entreprise », raconte Hobson Bullman, vice-président des opérations chez Arm. « En combinant les forces de Celonis et de Databricks, nous pouvons déployer l'IA aux bons endroits et s'assurer qu'elle comprend le fonctionnement de notre entreprise. De plus, cela nous permet d'être convaincus qu'elle rendra notre entreprise plus efficace et plus performante. »
