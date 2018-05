Clevy lance un chatbot pour simplifier l'entrée en vigueur du RGPD

Le RGPD : de nombreuses questions qui affluent de tous les services en entreprise

Qui est le DPO ? Combien de temps puis je stocker des données CRM ? Que veut dire licéité ? Qu’est- ce qu’une donnée sensible ? ... Le RGPD suscite, au sein même des entreprises, et des différents services (RH, financier, informatique...) beaucoup d’interrogations, d’incompréhensions voire de craintes de la part des collaborateurs et génère un afflux de questions impactant nécessairement l’organisation. En outre, le RGPD impose de mettre en place des plans de sensibilisation et de formation auprès de tous les salariés.

C’est pour répondre à ces nouvelles problématiques managériales et réglementaires que Clevy lance aujourd’hui une version RGPD de sa plateforme de création et monitoring de chabots.

Innovation, réactivité et pédagogie pour accélérer la mise en place du RGPD

La plateforme chatbot RGPD Clevy reprend les ingrédients qui font le succès de ses plateformes Ressources Humaines et HelpDesk auprès de ses clients grands comptes. Proposée en mode SaaS, la plateforme Clevy ne nécessite pas de développement spécifique et permet de lancer un bot personnalisé en quelques jours seulement.

Clevy permet ainsi d’automatiser, d’accélérer et de fiabiliser les réponses aux questions des salariés face à la mise en œuvre de la nouvelle règlementation. Ce chatbot libère les équipes juridiques et opérationnelles des questions récurrentes et surtout chronophages. Pour les collaborateurs, le chatbot est un point d’entrée unique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 permettant d’obtenir instantanément des réponses à leurs questions.

Clevy permet à ses clients de répondre aux obligations de moyens exigées par le Régulateur Européen et la CNIL, tout en acculturant leurs équipes au RGPD, et de construire une base de connaissances centralisée, qui s’enrichit de manière dynamique et empirique.

Un expert juridique embarqué à bord du chatbot RGPD

Pour cette nouvelle offre RGPD, Clevy associe à son expertise technique, l’expertise métier du cabinet d’avocat Desmarais. Spécialisé dans les problématiques relatives à la protection des données personnelles, le cabinet Desmarais a participé à la conception de l’outil qui intègre près de 200 questions/réponses pré-paramétrées. Le cabinet Desmarais interviendra également dans l’enrichissement régulier des bases de connaissances des bots RGPD en fonction des évolutions du cadre juridique et des questions posées par les clients dont la réponse n'existe pas encore !