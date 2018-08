Cloudera ouvre la voie du data warehousing en environnements de cloud hybrides

Cloudera, Inc. (code NYSE : CLDR), la plateforme moderne de Machine Learning et d’Analytics optimisée pour le Cloud, annonce ce jour la disponibilité générale de Cloudera Data Warehouse, un entrepôt de données hybride moderne auquel près de 900 grandes entreprises font déjà confiance pour stocker, analyser et gérer leurs données en environnements de cloud public et sur site (on-premises). Son architecture hybride, déployée en mode natif sur le cloud, permet de gérer sans difficulté des traitements de 50 pétaoctets (Po), de répondre aux requêtes en moins d’une microseconde (μs) et de traiter les demandes de clusters grâce à des centaines de nœuds de calcul. Cloudera Data Warehouse gère les tâches de calcul, de stockage et de contrôle hybrides (H3) pour assurer la portabilité et l’optimisation des charges de travail dans les environnements de cloud public et les data center d’entreprise. Cette nouvelle solution fonctionne au sein même des entreprises et leur apporte l’agilité, la sécurité et la gouvernance dont ont besoin les DSI, ainsi que les capacités d’analyse en libre-service, exigées par les utilisateurs métier et les professionnels des données.

« Avant Cloudera, nous devions utiliser plusieurs appliances de gestion des data warehouses pour traiter nos besoins analytiques d’une grande complexité, qu’il s’agisse de la surveillance du marché ou de l’analyse de la conformité des membres. Dans la mesure où ces appliances n’étaient pas capables d’évoluer, nous avons été contraints de cloisonner nos données par marché », a déclaré Steve Hirsch, Chief Data Officer, Intercontinental Exchange/NYSE. « L’évolutivité, l’efficacité et les performances de Cloudera nous ont permis de consolider l’ensemble de nos plateformes de données, et aujourd’hui, nous traitons plus de 80000 requêtes par jour sur des pétaoctets de données, tout en ajoutant quotidiennement 30 To de données fraîches. Avec Cloudera, nous avons éliminé les silos de données et amélioré nos capacités de surveillance du marché et d’analyse de la conformité des sociétés-membres. Cloudera est le partenaire idéal pour la Bourse de New York. »

Les entreprises utilisent la solution Cloudera Data Warehouse comme plateforme standard pour les clusters hybrides et sur site en raison de sa capacité à prendre en charge de multiples scénarios d’utilisation opérationnels et analytiques au sein d’environnements mixtes. Ainsi, Cloudera a récemment reçu la distinction Customers’ Choice du Peer Insights 2018 de Gartner dans la catégorie Data Management Solutions for Analytics qui récompense les meilleures solutions de gestion d’entrepôts de données.

Les entrepôts de données en environnement de cloud hybride « as-a-service » : une nouveauté signée Cloudera

Cloudera enrichit son offre d’entrepôts de données hybrides avec Cloudera Altus Data Warehouse, un entrepôt de données moderne accessible « as-a-service », qui repose sur l’architecture hybride native Cloudera Data Warehouse. Cette toute nouvelle solution allie l’agilité des approches « en mode service » à la flexibilité et aux performances des environnements hybrides que les entrepôts de données en cloud de première génération n’ont tout simplement pas été conçus pour offrir. Outre une expérience analytique, une gouvernance et des performances hors pair, la solution Altus Data



Warehouse de Cloudera est également multi-cloud et fonctionne avec les plateformes Microsoft Azure et Amazon Web Services (AWS). Altus Data Warehouse se distingue des entrepôts de données en cloud de première génération par les fonctionnalités suivantes :

une expérience analytique élevée et une productivité des utilisateurs accrue grâce à la simplicité du « zéro copie » qui évite de copier les données dans des magasins propriétaires ; une expérimentation analytique accélérée et une collaboration simplifiée avec le partage de données sans administrateur pour les tâches suivantes : data science, machine learning et traitements analytiques en temps réel ;

une gestion optimisée du lignage et de l’historique des charges de travail transitoires, un atout essentiel pour la gouvernance et la conformité ;

une capacité de chiffrement au repos et en mouvement, avec différentes options de gestion des clés configurées pour les clusters lors de la création, conformément au nouveau règlement RGPD et à la norme d’audit SOC2 (certification SOC2 en cours) ;

une évolutivité, des performances et une flexibilité hybride qui permettent de capitaliser de façon rapide et économique sur les nouvelles exigences et opportunités métier.

« Les données analytiques sont la clé qui nous permet de nous différencier de nos concurrents et de créer plus de valeur au bénéfice de nos clients », a déclaré Sven Löffler, responsable du développement métier de Deutsche Telekom. « Avec les solutions Cloudera Altus Data Warehouse et Cloudera SDX pour le partage des données, nous avons établi le Telekom Data Intelligence Hub, une plateforme et un écosystème fiables entièrement administrés où nos utilisateurs peuvent échanger et analyser des données facilement et en toute sécurité, ainsi que développer des applications multifonctionnelles pilotées par les données. »



L’approche hybride, nouvelle norme pour les entrepôts de données

Il ne fait plus de doute que les entreprises doivent utiliser plusieurs environnements de cloud. L’approche hybride leur permet d’optimiser leur mode de fonctionnement — le cloud public pour l’élasticité et l’évolutivité ; le multi-cloud pour la redondance et le choix ; et les déploiements sur site (on-premises) pour la performance et la confidentialité. Or, les entrepôts de données traditionnels et les entrepôts de données en cloud de première génération n’autorisaient généralement qu’un seul et unique choix : le leur. La solution Cloudera Data Warehouse aide les entreprises à travailler avec des données vérifiables, qu’elles résident sur un cloud public, dans plusieurs environnements cloud, ou sur site. Cloudera propose un entrepôt de données en cloud hybride qui opère au même endroit que les entreprises tout en conjuguant l’agilité, la sécurité et la gouvernance dont la DSI a besoin, ainsi que les outils analytiques accessibles en libre-service qu’apprécient les utilisateurs métier et les professionnels des données.

« Les entreprises collectent de plus en plus de données pour nourrir leurs applications critiques (informatique décisionnelle et analytique), et elles apprécient la nécessité de s’appuyer sur l’entrepôt de données évolutif, hybride et natif de Cloudera pour permettre d’accéder aux données de façon flexible en libre-service et en temps réel », a déclaré Anupam Singh, General Manager Analytics chez Cloudera. « En termes simples, les entrepôts de données traditionnels et les entrepôts de données en cloud de première génération ne sont plus en mesure d’offrir aux entreprises le niveau de performances, de flexibilité et de contrôle dont elles ont besoin face aux standards d’agilité et d’évolutivité des environnements opérationnels modernes. »

Joydeep Das, senior director, Data Warehouse de Cloudera, explique comment la solution en cloud hybride Cloudera Data Warehouse répond aux exigences d’analyse en libre-service en alliant puissance et évolutivité à un coût optimisé.