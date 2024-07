Cloudera nomme Francisco Mateo-Sidron Senior Vice President of Sales EMEA

Paco Mateo-Sidron est un dirigeant d'entreprise chevronné. Il compte 25 ans d'expérience de vente et de leadership dans le domaine des applications cloud (SaaS). Fort d’un parcours international couvrant la région EMEA, l'Amérique latine et les États-Unis, il dispose d’une approche mondiale unique, parfaitement adaptée pour tirer parti de la dynamique des marchés locaux. Son expertise transversale et son expérience éprouvée dans des entreprises à forte croissance et dans la transformation des opérations sur site en solutions cloud, en font le leader idéal pour les ambitions de Cloudera dans la région.



Avant de rejoindre Cloudera, Paco était responsable de la zone EMEA chez Qlik, où il gérait l’activité mondiale la plus importante de l'entreprise couvrant le domaine de l'analyse et de l'intégration des données. Auparavant, il a consacré près de 23 ans à SAP. Il y a occupé (en dernier lieu) le poste de responsable EMEA pour les SuccessFactors, supervisant une importante activité de cloud public, avec des revenus substantiels, dans le domaine des ressources humaines. Au cours de sa carrière chez SAP, Paco a occupé divers postes de direction dans les domaines de la vente, des opérations de gestion et des ressources humaines. Il a commencé sa carrière en tant que consultant en gestion chez Towers Watson. Il est titulaire d'une licence en génie électrique de l'université d'État de l'Iowa et d'un MBA de l'université de Houston.



* vice-président senior des ventes.