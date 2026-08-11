



Comment faire de votre gouvernance des données un levier de transformation

Rédigé par Charles Ngando Black et Marc Vengadabady le 1 Septembre 2026

Dans une précédente tribune, nous défendions l'idée que la gouvernance des données devait évoluer sur deux plans. Le premier concerne sa conception : partir des décisions plutôt que des seules données afin de transformer la gouvernance en levier de pilotage. Le second concerne son déploiement : réduire les délais, les frictions et les efforts nécessaires à son adoption afin d'en faire un véritable levier de transformation.



Cette seconde évolution est souvent reléguée au second plan. Pourtant, elle conditionne largement le succès des initiatives de gouvernance. Une gouvernance qui nécessite plusieurs années d'efforts avant de produire ses premiers résultats peine à mobiliser durablement les métiers. Une gouvernance qui multiplie les ateliers, les arbitrages et les travaux préparatoires finit par être perçue comme une charge supplémentaire. Une gouvernance qui tarde à démontrer sa valeur compromet sa propre adoption.



Le problème n'est pas que les organisations ignorent ce qu'elles doivent construire. Elles savent généralement qu'elles ont besoin de responsabilités claires, de règles explicites, de référentiels cohérents et de mécanismes de contrôle adaptés. La difficulté réside davantage dans la manière d'y parvenir. Depuis près de vingt ans, la gouvernance repose sur un modèle de déploiement largement inchangé : produire progressivement la connaissance nécessaire à son fonctionnement avant de pouvoir l'exploiter.



Or ce modèle atteint aujourd'hui ses limites. Les attentes des organisations ont changé. Les capacités technologiques ont changé. Les délais acceptables ont changé. Ce qui était considéré comme normal il y a dix ans apparaît désormais excessivement long, coûteux et difficile à maintenir.

Faire de la gouvernance un levier de transformation suppose donc de transformer son propre mode de déploiement.



1. Le modèle dominant : construire avant d'utiliser



Depuis près de vingt ans, la gouvernance des données se déploie selon une logique relativement stable. Les organisations commencent par identifier leurs données importantes, organiser des ateliers, recueillir les besoins métiers, documenter les concepts, définir les responsabilités et construire progressivement les référentiels nécessaires au fonctionnement du dis-positif. Glossaires, catalogues, règles de qualité, indicateurs, processus ou contrôles sont élaborés étape après étape avant de pouvoir être exploités.



Cette approche n'est ni accidentelle ni irrationnelle. Elle correspond à la manière dont la discipline s'est construite. Lorsqu'aucun référentiel n'existe, lorsqu'aucune responsabilité n'est clairement définie et lorsqu'aucune vision commune des données n'est partagée, il paraît naturel de commencer par produire cette connaissance. Pendant longtemps, cette démarche a représenté la seule voie possible pour faire émerger des dispositifs de gouvernance crédibles.



Le résultat est aujourd'hui visible dans de nombreuses organisations. Les données sont mieux documentées. Les responsabilités sont mieux identifiées. Les mécanismes de contrôle sont plus explicites. La gouvernance a gagné en maturité et en légitimité. Pourtant, cette progression repose encore largement sur un même principe : avant d'utiliser la gouvernance, il faut la construire. Une part importante des efforts est donc consacrée à produire les fondations du dispositif avant même de pouvoir en tirer les premiers bénéfices.



2. Pourquoi ce modèle devient problématique



Le problème n'est pas que cette approche fonctionne mal. Le problème est qu'elle exige un niveau de temps, d'effort et de mobilisation de plus en plus difficile à concilier avec les attentes actuelles des organisations. Les programmes de gouvernance s'étalent souvent sur plusieurs exercices. Les métiers sont sollicités de manière continue pour participer aux ateliers, arbitrer les définitions, valider les référentiels ou documenter les pratiques existantes. Les équipes avancent progressivement, mais les premiers résultats opérationnels mettent parfois longtemps à apparaître.



Cette situation produit des effets rarement pris en compte dans les analyses de gouvernance. Les difficultés ne proviennent pas uniquement des budgets ou des ressources disponibles. Elles résultent également de l'usure organisationnelle créée par la durée des programmes. Plus le temps nécessaire à la construction est important, plus les priorités évoluent, plus les acteurs changent, plus les attentes se déplacent. Ce qui apparaissait comme une initiative stratégique peut progressivement être perçu comme un projet interminable.



Les conséquences sont connues. Les métiers se désengagent. Des solutions locales émergent en parallèle. Les référentiels peinent à s'imposer. Les efforts de conduite du changement augmentent à mesure que l'adhésion diminue. La gouvernance cesse alors d'être perçue comme un accélérateur de transformation et devient elle-même un objet de transformation. Le sujet n'est plus seulement de construire correctement la gouvernance. Il devient de créer les conditions de son adoption.



3. Ce qui change aujourd'hui



Cette situation aurait pu perdurer encore longtemps si plusieurs évolutions n'étaient pas intervenues simultanément. La première est l'accumulation d'expérience. Après des années de déploiement, de nombreuses organisations, cabinets de conseil, autorités de régulation et éditeurs ont produit une quantité considérable de connaissance sur les données, les exi-gences, les règles, les indicateurs ou les contrôles. Une partie croissante de cette connaissance n'est plus inconnue. Elle existe déjà sous différentes formes.



La seconde évolution est technologique. Aidées par l’intelligence artificielle, les capacités de structuration, d'analyse et de génération de contenu permettent désormais d'organiser cette connaissance d'une manière qui n'était pas envisageable il y a quelques années. Ce qui nécessitait auparavant des travaux de documentation importants peut désormais être structuré, enrichi et maintenu beaucoup plus efficacement.



La troisième évolution est économique et organisationnelle. Les organisations n'acceptent plus aussi facilement des programmes qui mobilisent plusieurs années avant de produire leurs premiers effets visibles. Les attentes de rapidité, de démonstration de valeur et de maîtrise des coûts conduisent à reconsidérer les modalités de déploiement elles-mêmes. Ces trois évolutions convergent vers une même question : faut-il encore construire systématiquement ce qui existe déjà ?



4. Produire ou générer ?



La question n'est pas de savoir si les organisations doivent continuer à comprendre leurs données, leurs règles ou leurs processus. Elles le doivent évidemment. La question est de savoir comment cette connaissance est obtenue. Pendant longtemps, la réponse a consisté à produire manuellement chaque élément nécessaire à la gouvernance. Les équipes identifiaient les termes, documentaient les règles, construisaient les indicateurs et formalisaient progressivement les référentiels.



Une autre logique commence désormais à émerger. Elle consiste à structurer la connaissance disponible afin de pouvoir en générer une première version exploitable. Le rôle des équipes ne disparaît pas. Il change. Elles ne consacrent plus l'essentiel de leur énergie à produire systématiquement la première version de chaque artefact. Elles se concentrent davantage sur son adaptation, sa validation et son enrichissement.



Cette évolution peut sembler discrète. Elle est pourtant considérable. Elle déplace la valeur de la production vers l'exploitation. Elle réduit les délais nécessaires pour obtenir des résultats utilisables. Elle permet surtout de concentrer l'expertise humaine là où elle apporte le plus de valeur : dans le jugement, l'arbitrage, l'adaptation au contexte et la prise de décision.



5. Du généré au préconfiguré



La génération n'est cependant qu'une étape intermédiaire. Son véritable intérêt réside dans ce qu'elle rend possible. Une connaissance structurée et générée devient progressivement réuti-lisable. Les organisations cessent alors de considérer chaque initiative comme un projet en-tièrement nouveau. Elles peuvent s'appuyer sur des éléments déjà construits, déjà organisés et déjà éprouvés.



C'est dans ce contexte que la notion de préconfiguration prend son sens. Préconfigurer ne consiste pas à imposer un modèle unique ou à nier les spécificités des organisations. Il s'agit de fournir un point de départ cohérent permettant de concentrer les efforts sur ce qui différencie réellement l'organisation plutôt que sur la reconstruction systématique des mêmes fondations.



Le préconfiguré constitue ainsi une réponse directe à l'un des principaux obstacles à l'adoption de la gouvernance : la lourdeur des phases initiales. En réduisant les travaux préparatoires, il permet d'obtenir plus rapidement des résultats visibles. Or les résultats visibles sont l'un des facteurs les plus puissants d'adhésion et de mobilisation.



6. Deux chemins vers l'adoption



Cette nouvelle logique de déploiement peut prendre plusieurs formes. Dans certains contextes, les besoins sont largement partagés entre plusieurs organisations. Les exigences ré-glementaires sont similaires, les processus proches et les problématiques récurrentes. La réutilisation peut alors être importante. Les organisations peuvent adopter un socle commun puis le personnaliser selon leurs spécificités.



Dans d'autres contextes, les particularités organisationnelles sont plus marquées. Les décisions, les contraintes ou les priorités diffèrent davantage. Le déploiement conserve alors une forte dimension sur mesure. Mais même dans ce cas, la logique évolue. L'objectif n'est plus de repartir de zéro. Il est de générer, adapter, enrichir et valider à partir d'une base déjà structurée.



La différence entre ces deux approches ne réside donc pas dans la méthode. Elle réside dans le niveau de standardisation et de réutilisation possible. Dans les deux cas, le principe reste identique : réduire les efforts de construction afin d'accélérer l'adoption et l'exploitation.



7. Ce que cela change pour les organisations



Cette évolution modifie profondément la manière dont les organisations abordent leurs pro-grammes de gouvernance. Pendant longtemps, la question centrale était : comment construire la gouvernance ? Demain, elle pourrait devenir : comment l'adopter et l'exploiter efficacement ?



Ce déplacement est loin d'être anodin. Il réduit les délais de déploiement. Il diminue les frictions organisationnelles. Il facilite la mobilisation des métiers. Il permet d'obtenir plus rapidement des résultats visibles. Il améliore également les conditions de conduite du changement en limitant l'écart entre le lancement d'une initiative et ses premiers bénéfices tangibles.



Faire de la gouvernance un levier de transformation ne consiste donc pas uniquement à améliorer ses contenus ou ses méthodes. Cela consiste aussi à transformer les conditions dans lesquelles elle est introduite, comprise et adoptée par l'organisation. Une gouvernance qui arrive plus vite, qui produit plus tôt des résultats visibles et qui mobilise moins d'énergie pour sa propre construction dispose naturellement de meilleures chances de réussir sa transformation.



8. Conclusion



Pendant longtemps, transformer une organisation impliquait de construire progressivement les fondations de sa gouvernance. Cette logique a permis à la discipline de se structurer et de gagner en maturité. Elle n'est plus la seule possible.



Les évolutions technologiques, méthodologiques et organisationnelles ouvrent aujourd'hui une autre voie. Une voie dans laquelle la gouvernance n'est plus principalement un chantier de construction, mais un dispositif dont l'adoption peut être accélérée grâce à la structuration, à la génération et à la réutilisation de la connaissance.



Faire de la gouvernance un levier de transformation ne revient pas à réduire son ambition. Cela revient à réduire les efforts nécessaires pour la rendre opérationnelle. La différence est considérable. Car ce n'est qu'à partir du moment où la gouvernance est réellement adoptée qu'elle peut commencer à transformer l'organisation.

Les auteurs Charles Ngando Black – Fondateur et Président iDAIp

iDAIp est un cabinet de conseil spécialisé dans la conception et le déploiement d’initiatives de gouvernance des données. iDAIp est éditeur des contenus préconfigurés de la plateforme de gouvernance YavanthaTM.



Marc Vengadabady – Cofondateur et CTO Yavantha

Yavantha est un éditeur de plateforme de gouvernance des données, couvrant intelligence des données, cadrage des données et pilotage par les données. Autres articles Votre gouvernance n'est pas encore un levier de pilotage ni de transformation









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