Dans les secteurs réglementés, le prochain scandale ne viendra peut-être pas d’une fraude. Mais d’un document introuvable.

Pas quelle version circule dans une boîte mail.



Pas celle enregistrée sur le bureau d’un collaborateur.



Pas celle retrouvée dans un ancien dossier partagé.



Mais la bonne version. Validée par la bonne personne. À la bonne date. Avec la capacité de démontrer son historique.



Dans un secteur réglementé, cette nuance peut devenir considérable.



Car la conformité ne consiste plus seulement à posséder un document.



Elle consiste à pouvoir prouver sa gouvernance.



Nous avons créé des montagnes de documents. Pas toujours les règles pour les gouverner.



Pendant des années, la transformation numérique a été synonyme de dématérialisation.



Nous avons numérisé les contrats, les procédures, les rapports, les audits, les dossiers techniques, les échanges, les preuves et les validations.



C'était nécessaire.



Mais numériser un document ne signifie pas le gouverner.



Aujourd'hui, une même information peut exister dans une GED, un SharePoint, un outil métier, une messagerie, un serveur, un cloud ou simplement sur l'ordinateur d'un collaborateur.



Elle peut avoir été copiée.



Renommée.



Modifiée.



Envoyée.



Téléchargée.



Puis réutilisée plusieurs mois plus tard sans que personne ne sache réellement si elle constitue encore la version de référence.



Tant que tout va bien, cette désorganisation reste presque invisible.



Elle devient un problème le jour où quelqu'un demande :



« Pouvez-vous me prouver que cette procédure était bien celle applicable à cette date ? »



Et soudain, retrouver un PDF ne suffit plus.



Le vrai risque documentaire n'est pas de perdre l'information. C'est de perdre la preuve.



C'est probablement l'un des changements majeurs auxquels les entreprises réglementées doivent désormais faire face.



Nous avons longtemps considéré la gestion documentaire comme une problématique de stockage et de recherche.



Où se trouve le document ?



Comment le retrouver rapidement ?



Comment le classer ?



Ces questions restent essentielles. Mais elles ne suffisent plus.



Il faut désormais être capable de répondre à d'autres questions :



Qui a créé cette information ?



Qui l'a modifiée ?



Qui l'a validée ?



Quelle version était en vigueur à telle date ?



À quelles règles était-elle soumise ?



Pendant combien de temps devait-elle être conservée ?



Qui pouvait y accéder ?



Et surtout : pouvons-nous le démontrer ?



Voilà ce qu'est réellement la gouvernance documentaire.



Ce n'est pas du rangement numérique.



C'est la capacité d'une organisation à établir des règles claires sur le cycle de vie, la responsabilité, la traçabilité, l'accès et la valeur probante de son patrimoine documentaire.



Un document sans propriétaire est déjà un risque



Dans beaucoup d'entreprises, nous savons précisément qui est responsable d'un budget, d'un projet ou d'un client.



Mais qui est responsable d'une procédure ?



Qui décide qu'elle doit être mise à jour ?



Qui vérifie qu'une ancienne version ne circule plus ?



Qui garantit que les collaborateurs utilisent tous la même information ?



Ces questions paraissent administratives.



Elles sont pourtant profondément stratégiques.



Car dans un environnement réglementé, une information obsolète peut entraîner une mauvaise décision, une non-conformité, une erreur opérationnelle ou une incapacité à répondre correctement à un contrôle.



Un document critique ne devrait jamais être orphelin.



Il devrait avoir un propriétaire, un statut, une durée de vie, des droits d'accès et un historique.



Autrement dit : une gouvernance.



Une profession organise cette preuve depuis des siècles



Il existe en France un métier dont le cœur est précisément celui-là : établir une version qui fait foi.



Le notariat.



Un acte authentique n’est pas seulement un document.



C’est une version unique, datée, signée, conservée et opposable.



Les minutes sont archivées pendant des décennies.



Et une étude doit pouvoir produire aujourd’hui un acte rédigé à la main dans les années 1950 ou 1960.



C’est exactement le défi que nous rencontrons.



Rendre lisible, structurée et exploitable une écriture manuscrite vieille de soixante-dix ans.



Sans jamais rompre la chaîne de preuve qui lui donne sa valeur.



Ce que le notariat pratique sur le papier depuis toujours, les autres secteurs réglementés doivent désormais l’organiser sur des volumes numériques considérables.



L'intelligence artificielle rend cette urgence encore plus grande



L'arrivée massive de l'intelligence artificielle dans les entreprises ajoute une nouvelle dimension au problème.



Nous demandons désormais à des systèmes de retrouver, résumer, croiser et interpréter des volumes considérables de documents.



Mais une intelligence artificielle ne peut pas deviner quelle procédure est officiellement valide si l'entreprise elle-même ne le sait pas.



Elle ne peut pas déterminer miraculeusement qu'un document de 2023 retrouvé sur un serveur est obsolète si rien ne permet de l'identifier comme tel.



Elle peut même rendre le problème plus dangereux : une information incorrecte, autrefois difficile à retrouver, peut désormais être retrouvée et diffusée en quelques secondes.



L'IA ne supprime donc pas le besoin de gouvernance documentaire.



Elle le rend indispensable.



Avant de demander à l'intelligence artificielle de comprendre nos documents, nous devrions peut-être commencer par nous assurer que nous savons nous-mêmes lesquels sont fiables.



Prouver sa gouvernance suppose de savoir où sont ses documents



Il reste une dimension trop souvent traitée comme un simple sujet technique.



Démontrer la gouvernance d’un document suppose de savoir où il est hébergé, sous quelle juridiction, et qui peut y accéder.



Un acte notarié, un dossier de crédit, un dossier médical ou un dossier d’assurance ne sont pas des fichiers ordinaires.



Confier leur analyse à un modèle hébergé hors de l’Union européenne, c’est accepter que la chaîne de preuve dépende d’un droit étranger.



Avec le règlement européen sur l’intelligence artificielle, DORA et NIS2, les organisations réglementées devront documenter non seulement ce qu’elles traitent, mais où et avec quels outils.



La souveraineté cesse alors d’être une préférence.



Elle devient une condition de la traçabilité.



La conformité de demain sera aussi une conformité de la preuve



Les entreprises réglementées vont devoir changer de regard sur leur patrimoine documentaire.



Un document n'est pas simplement un fichier.



C'est une information qui possède un contexte, une responsabilité, une temporalité et parfois une valeur juridique ou réglementaire.



La question n'est donc plus seulement :



« Avons-nous ce document ? »



Mais :



« Sommes-nous capables de démontrer qu'il s'agit du bon document, de la bonne version, validée par la bonne personne et applicable au bon moment ? »



Cette différence paraît minuscule.



Elle sépare pourtant le stockage de la gouvernance.



Et demain, elle pourrait aussi séparer les entreprises capables de prouver leur conformité de celles qui pensaient simplement l'être.



Dans les secteurs réglementés, le risque documentaire n'est plus de ne rien retrouver.



C'est de retrouver quelque chose sans pouvoir prouver qu'on peut lui faire confiance.