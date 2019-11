Comment tirer profit des dark data de votre entreprise ?

Dans le monde digital actuel, chaque transaction est enregistrée pour fournir aux entreprises des quantités infinies de données fonctionnelles, qui peuvent être utilisées pour tout comprendre : préférences des clients, tendances d'achat, défis sectoriels, etc. Cependant, plus de la moitié des données d’une entreprise sont considérées « sombres » : on ne sait pas qu'elles existent, ni comment les trouver, les préparer, les analyser ou les utiliser.



Outre les défis du RGPD, ces entreprises sacrifient un avantage concurrentiel majeur à mesure que les industries investissent davantage dans des résultats commerciaux basés sur les données. Comment les entreprises peuvent-elles débloquer leurs dark data inexploitées pour améliorer leurs performances commerciales ?



Transformer votre entreprise



Le récent rapport de Splunk sur les dark data (State of Dark Data) souligne l'importance de développer des compétences en informatique au sein d'une entreprise. En effet, 65% des chefs d’entreprise français estiment que leurs experts en gestion de la donnée prennent une place de plus en plus importante dans les décisions stratégiques pour le développement et la croissance de l’entreprise. Au fil de la transition vers un système davantage axé sur les données, les entreprises doivent comprendre quelles compétences sont pertinentes pour l'avenir de leur entreprise, et adapter leurs stratégies de recrutement, afin de tirer le meilleur parti de leurs données.



Il y a sans aucun doute un besoin de main-d'œuvre plus compétente en matière de données. Pour exploiter pleinement le potentiel des données, il est essentiel d'investir à la fois dans les nouveaux talents et dans la formation. Lorsqu'elles recrutent du personnel, les entreprises doivent s'assurer que les compétences en informatique font partie de leurs responsabilités quotidiennes et que les candidats possèdent les compétences et aptitudes nécessaires pour répondre à ces exigences.



Toutefois, les entreprises doivent également s'assurer que les travailleurs actuels ont la possibilité de développer leurs propres compétences en matière de données. Aujourd'hui, avec la mise en place de programmes de formation dédiés, les employés auront la confiance et les compétences nécessaires pour exploiter les données, au sein de leur poste quotidien.



Nous sommes presque tous d’accord pour dire que l’analyse des données fera partie intégrante de la réussite des entreprises. En fait, 76 % des dirigeants d'entreprises et des responsables informatiques du monde entier s'accordent à dire que « l’entreprise qui possède le plus de données sera en tête ». En prévision de cela, la transformation des stratégies de recrutement et de formation doit commencer dès maintenant.



Construire une culture des données



Peu importe l’importance des compétences en matière de données, elles n'ont que peu de valeur si les cadres supérieurs de l'entreprise ne font pas de la stratégie de données une priorité. 21 % des entreprises aux quatre coins du monde évoquent le manque d'intérêt des dirigeants comme la principale raison de la lutte pour récupérer les dark data, soulignant à quel point les dirigeants font partie intégrante de la révolution des données.



Afin d'encourager et de construire une culture des données, les dirigeants doivent être formés sur la valeur des données et sur les perspectives qu'elles peuvent apporter. Souvent, les dirigeants comprennent leur valeur, mais laissent leur gestion et leur analyse à leurs employés, ce qui signifie qu'ils ont peu d'influence sur la manière dont elles sont optimisées.



Pour y remédier, les chefs d'entreprise doivent être responsables des stratégies en matière de données.



Une fois qu'une culture des données est établie, il y aura plus de pouvoir pour comprendre ses avantages et optimiser les opérations commerciales. Les données, tout comme l'argent, sont un atout, et une entreprise a tout à gagner à les suivre et à les utiliser pour ses intérêts.



Tirer parti de l'IA



L'importance des compétences et de la culture dans l’analyse des données est essentielle, mais les humains seuls ne sont pas en mesure d'obtenir des connaissances à l'échelle et à la vitesse requises pour permettre à une entreprise de s'adapter rapidement aux tendances du secteur. C'est pourquoi les entreprises doivent également envisager la mise en place de solutions d'intelligence artificielle (IA).



Dans le monde, seulement 10 à 15 % des entreprises déploient l’IA pour des cas d’usage tels que l'efficacité opérationnelle, la prise de décision stratégique, les ressources humaines et l'expérience client. Le défi de l’IA est que la technologie n'en est encore qu'à ses débuts, et de nombreuses entreprises ne comprennent pas comment l’utiliser.



Par conséquent, pour de nombreuses entreprises, les dark data sont une source d'informations inexploitée. Les employés n'ont tout simplement pas le temps d'extraire, de catégoriser et d'appliquer les volumes de données stockées dans toute l’entreprise. Mais si de telles données sont pesantes pour l'homme, elles sont un accélérateur pour l'IA.



Alors que les secteurs deviennent de plus en plus digitaux et que les données continuent d'augmenter, les entreprises doivent commencer à expérimenter des solutions d’IA en collaboration avec les employés, pour exploiter les données et générer des perspectives. Les entreprises qui peuvent la mettre en place avec succès au sein de leur entreprise ont un avantage concurrentiel énorme.



Utiliser les dark data



Traditionnellement, les entreprises ont opté pour une approche rapide et facile en engageant des consultants afin de gérer leurs problèmes en matière de dark data, mais une telle approche est coûteuse et ne permet pas de résoudre les problèmes sur le long terme.



Avec l'importance croissante des données pour la pérennité de l'entreprise, l'accent doit être mis sur le développement de capacités de données internes. Les entreprises doivent maintenant réfléchir à la manière d’utiliser les dark data et de libérer leur potentiel. Les données inexploitées représentent un potentiel considérable pour comprendre le comportement des clients et faire grandir une entreprise.