Commvault annonce le lancement Metallic, sa solution de protection des données en mode SaaS, dans la région EMEA

Metallic™ Backup & Recovery est conçu pour offrir une protection des données à la pointe de la technologie et peut aider ses clients à se conformer à la souveraineté des données et au RGPD. Pour ce dernier, les entreprises doivent respecter des normes strictes liées à la responsabilité, la sécurité, la confidentialité et la résilience. Les offres Metallic permettent de contrôler les politiques de conformité ainsi que la quantité et les types de données stockées. Elles offrent ainsi aux utilisateurs l'expertise et les capacités pour respecter les obligations du RGPD. Par ailleurs, un partenariat renforcé avec Microsoft permet à Metallic d'integrer les offres et les outils de la plateforme Azure qui permettent d'assurer la conformité aux exigences de ce règlement européen.



« L'accélération de l'adoption du cloud par les clients de la région EMEA, en particulier sur les marchés précurseurs comme Israël, le Benelux et le Royaume-Uni, ainsi que la croissance de l'adoption de solutions comme Office 365 illustrent une appétence croissante pour le SaaS », déclare Manoj Nair, General Manager, Metallic. « L'UE a établi des normes rigoureuses en matière de confidentialité des données, de conformité et de gouvernance, qui diffèrent même d'un pays membre à l'autre. Metallic permet de répondre à ces inquiétudes en aidant les clients à se conformer pleinement aux lois sur la protection de la vie privée comme le RGPD ».



Conçu pour l'entreprise moderne comme une solution véritablement cloud-native, Metallic s'appuie sur la plateforme Microsoft Azure et Commvault pour fournir des solutions complètes de Backup as a Service, pilotable depuis une interface unique pour les environnements OnPrem, dans le cloud public et le cloud hybride.



« Le portefeuille de solutions Metallic de Commvault contribue à adresser la prochaine phase de l'évolution du marché du BaaS avec Microsoft Azure » déclare Casey McGee, Vice President, Microsoft Global ISV Sales. « Le stockage et la sécurisation des données critiques sont essentiels pour la réussite des entreprises aujourd'hui, et Metallic offre aux clients qui adoptent le cloud et la technologie BaaS une protection des données simple, sécurisée et fiable pour leurs environnements hybrides ».



Selon Archana Venkatraman, Associate Research Director, Cloud Data Management chez IDC Europe, la sécurité est également une préoccupation majeure dans le domaine de l'informatique. Des solutions de gestion des données simples, intégrées, automatisées et optimisées financièrement, ainsi qu'un service de stockage cloud inclus aideront les entreprises à adopter la sauvegarde dans le cloud, ceci en proposant un contrôle et une protection contre les cyberattaques.



« Il existe une réelle pression pour utiliser le cloud afin de réduire les investissements, améliorer la résilience, la récupération et la sécurité des données, car le risque de ransomware augmente fortement. Les études d'IDC montrent que 93 % des entreprises ont été la cible de malwares en 2019, la majorité d'entre elles ayant subi des attaques réussies ou des attaques multiples », explique Archana Venkatraman. « Avec la bonne stratégie de protection des données dans le cloud, les entreprises peuvent améliorer considérablement le temps de restauration, ce qui est essentiel pour pouvoir faire face efficacement à la hausse des cyberattaques. Il est clair qu'il existe un grand besoin de solutions SaaS qui répondent à ces attentes, non seulement dans la région EMEA, mais aussi dans le monde entier ».



Metallic est disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et désormais dans de nombreux pays d'Europe via les revendeurs et partenaires de distribution Commvault. Par ailleurs, Commvault poursuit ses efforts en EMEA en y consacrant certains de ses meilleurs talents. Tout récemment Shai Nuni a ainsi été nommé vice-président de Metallic dans la région afin d'y développer et diriger les équipes commerciale et technique.



Les clients peuvent également essayer et acheter des solutions Metallic depuis la marketplace Azure en souscrivant à un abonnement mensuel ou annuel.