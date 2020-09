CoperBee révolutionne l’avis client avec son outil de Business Intelligence, Coper.BI

Spécialisée dans l’accompagnement à la transformation numérique des entreprises et le développement de plateformes omnicanales clés en main pour les TPE et PME, CoperBee maintient ses ambitions et recherche ses futurs clients pilotes dans le cadre de son Programme Ambassadeurs Coper.BI.

CoperBee place l’innovation au cœur de ses activités et propose des solutions clés en main adaptées aux TPE et PME pour les accompagner à la transformation numérique. L’entreprise présente ainsi son premier outil de R&D, Coper.BI, conçu dans une stratégie d’omnicanalité appliquée au e-commerce.



« Coper.BI est le premier outil d'intelligence artificielle capable d'analyser le texte des avis de consommateurs pour les transformer en indicateurs directement exploitables : dashboard, KPI, mind maps. », précise Jean-Barret Castan, Fondateur de CoperBee. « Bien que la Retail Week soit annulée dans le contexte sanitaire actuel, nous poursuivons le lancement de notre solution qui révolutionne la relation client pour les e-commerçants ! », ajoute-t-il.

Intégrée directement au site marchand, la solution Coper.BI s’utilise de manière intuitive, sans besoins spécifiques d’apprentissage, synthétise les données et facilite la prise de décision pour améliorer les performances de e-commerce ou d’e-reputation.



Coper.BI apporte des nombreuses fonctionnalités innovantes :

- Réduction de l’insatisfaction avec des prises de contact rapides, limitant la durée et l’intensité d’un commentaire négatif.

- Identification des meilleurs auteurs de commentaires afin de les transformer en ambassadeurs privilégiés.

- Production d’indicateurs factuels grâce à l’évaluation de la qualité perçue des produits ou services (partenaires, livraison, fournisseurs, ...) permettant de suivre l’évolution des tendances.



Coper.BI révolutionne ainsi le marché en proposant la première solution de NLP omnicanale (traitement automatique des langages), directement accessible sur les market places des CMS les plus répandus, connecteurs Saleor et Zoho. CoperBee développe notamment des suites d’outils facilitant le travail à distance telles que la suite Zoho Remotely (communiqué disponible sur demande).



Coper.BI transforme les commentaires clients en indicateurs exploitables pour développer son activité

En effet, à partir des données recueillies, les e-commerçants peuvent alors adapter leur stratégie en se basant sur des données réelles car factuelles et prétendre à augmenter leurs ventes, sans prise de risque.