Couchbase continue sa croissance au Benelux et nomme François Costes à sa tête

Couchbase, leader mondial des bases de données NoSQL, annonce la création d'une unité commerciale dédiée à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. François Costes, précédemment Directeur Commercial de Couchbase pour l'Europe du Sud, devient Directeur Régional des Ventes pour le Benelux. Il aura pour mission de créer une équipe afin de développer et soutenir le portefeuille de clients de Couchbase en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.



Diplômé de l'ESG et d'un Master 2 en Stratégie Commerciale et Politique de Négociation à la Sorbonne, François Costes débute sa carrière en 2005 chez le constructeur informatique Dell au poste d'Account Manager. Chargé des grands comptes pendant 6 ans, il va développer les parts de marché de l'entreprise sur le territoire français.



En 2011, il est recruté par Veeam Software France, éditeur de solutions de sauvegarde, comme Enterprise Account Manager. Sa contribution aura permis de faire passer l'équipe commerciale de 2 à 20 collaborateurs et de faire gagner à l'entreprise de nouveaux clients, parmi lesquels plusieurs sont classés au Fortune 500.



C'est en 2016 que François Costes intègre Couchbase qui ne compte alors que 3 collaborateurs pour couvrir le marché sud-européen. En 4 ans, il va permettre à l'entreprise de s'y installer durablement : D'une dizaine de clients en 2016, Couchbase en compte désormais plus de 80 parmis lesquels Coyote, Carrefour, Ingenico, Sky Italia, Vodafone Espagne, Cegedim, Weborama, Amadeus ou encore La Banque Postale, et s'appuie aujourd'hui sur un effectif de 22 collaborateurs.



Fort de ce succès, François Costes va désormais travailler à le reproduire dans la région du Benelux en ciblant les secteurs de la finance, du retail, des telécommunications, des médias et de la santé.



« Je suis ravi de cette nouvelle aventure qui démarre. La crise sanitaire et le confinement qui en a résulté ont fait prendre conscience aux entreprises de l'importance du digital pour gagner en résilience. La puissance de la technologie NoSQL permet de supporter les initiatives de transformation digitale des entreprises. Pour Couchbase, c'est donc une opportunité de croissance », François Costes, Regional Sales Director, Benelux • Couchbase