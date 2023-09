Couchbase, Inc. (NASDAQ : BASE), la société de plateforme de base de données cloud, annonce aujourd’hui introduire des capacités d’IA générative dans sa Database-as-a-Service Couchbase Capella™ afin d’améliorer considérablement la performance des développeurs et accélérer ainsi la mise sur le marché d’applications modernes. La nouvelle fonctionnalité, appelée Capella iQ, permettra aux développeurs d’écrire plus rapidement du code SQL++ et du code au niveau de l’applicatif en recommandant plus rapidement des exemples plus adaptés de code. Couchbase annonce également d’autres mises à jour de Capella qui améliorent encore l’expérience des développeurs, augmentent l’efficacité et facilitent les opérations.







La gestion du cycle de vie complet d'une application augmente la pression sur les développeurs, perturbe le flux de travail et ralentit la performance. Dans le même temps, la productivité des développeurs n’a jamais été aussi importante compte tenu de la demande et du potentiel des technologies d’intelligence artificielle.







Fondée sur l’IA générative, Capella iQ utilise des modèles de base pour ajouter de l’intelligence à l’environnement de développement intégré (IDE) Capella developer workbench. Avec Capella iQ, les développeurs peuvent utiliser le langage naturel pour générer rapidement et facilement du code, des échantillons de données et des tests unitaires. Capella iQ fournit également des conseils sur la création d’index, la syntaxe de recherche et d’autres accès programmatiques à Capella. L’utilisation de l’IA générative pour créer et tester des applications plus rapidement sur Capella permet d’améliorer la productivité et la qualité, ce qui se traduit par une mise sur le marché plus rapide.







« La familiarité de SQL++ en tant que langage de requête était déjà un excellent outil pour aider les développeurs qui découvraient Capella à se familiariser rapidement avec le système. Capella iQ va encore accroître ces gains de productivité, et nous faire gagner beaucoup de temps, à mon équipe et à moi-même », déclare Brant Burnett, architecte système chez CenterEdge. « Le fait d’avoir un copilote comme Capella iQ dans l’atelier des développeurs permet aux équipes de créer beaucoup plus rapidement des applications modernes sur Capella afin que les développeurs puissent faire ce qu’ils aiment, à savoir créer des applications de qualité supérieure. »







« Le code qui prenait des heures à écrire pour un développeur sera désormais généré en quelques minutes dans les échantillons de Capella iQ », souligne Scott Anderson, SVP de la gestion des produits et des opérations commerciales chez Couchbase. « Cela permettra aux développeurs d’être plus efficaces lors de la création d’applications modernes, ce qui permet aussi d’accélérer l’innovation pour les clients. En intégrant l’IA générative dans notre DBaaS entièrement gérée, nous facilitons la prise en main de Capella pour les développeurs et augmentons considérablement leur productivité. »



Pour plus d’informations sur Capella iQ et pour demander une démo exclusive, visitez le site : www.couchbase.com/AI.







Construire le futur des applications de l’IA



La mission de Couchbase est de simplifier la façon dont les développeurs et les architectes développent, déploient et exécutent des applications modernes, où qu’ils soient. L’entreprise propose une plateforme de base de données cloud performante et évolutive sur laquelle des applications de nouvelle génération peuvent être construites, telles que la détection des fraudes, les recommandations de catalogues de produits, l’analyse prédictive et bien plus encore.







« Depuis le premier jour, Couchbase a conçu une plateforme de base de données cloud qui permet aux applications les plus critiques et les plus exigeantes d’être performantes et de fournir des expériences riches, personnalisées et différenciantes pour les utilisateurs finaux. Combinant des capacités opérationnelles et analytiques, notre plateforme multi-modèle intègre également de manière transparente des services avancés tels que l’indexation, l’événementiel, la recherche full text et plus encore, le tout dans une solution unique », a déclaré Matt Cain, président directeur général de Couchbase. « L’IA générative est le prochain grand catalyseur pour les applications modernes, et nos clients explorent les moyens de construire des applications dotées d’IA qui peuvent fonctionner de n’importe où avec notre plateforme. »



Par exemple, Capella App Services permet l’IA en périphérie grâce à une API de requête prédictive, qui permet aux applications mobiles d’utiliser des modèles d’apprentissage automatique formés pour exécuter des requêtes prédictives localement sur des appareils mobiles par rapport à des données stockées. En outre, les clients de Couchbase peuvent utiliser des fonctions Python définies par l’utilisateur pour exécuter des modèles sur la base de données.







« Avec Capella iQ, nous innovons et construisons les capacités d’IA générative pour stimuler la productivité des développeurs, en étendant nos fonctions multi-modèles, en optimisant le traitement de l’IA et en permettant des applications d’IA du cloud à la périphérie, tout en construisant un écosystème de partenaires d’IA dynamique », poursuit Cain. « Couchbase a été conçu de manière unique pour ce moment et nous investissons dans des capacités d’IA supplémentaires qui augmenteront encore la valeur de Couchbase en tant que plateforme de base de données dans le cloud, pour le développement d’applications modernes. »



En plus d’investir dans l’innovation produit pour un avenir alimenté par l’IA, Couchbase estime qu’un écosystème de partenaires robuste est nécessaire pour accélérer l’adoption de l’IA dans les organisations. Aujourd’hui, Couchbase annonce également le lancement de Couchbase AI Accelerate Partner Program, conçu pour permettre aux clients de créer plus facilement des applications alimentées par l’IA avec Capella et de soutenir les intégrations avec l’écosystème plus large de l’IA et des données.







Améliorations supplémentaires pour Capella



Couchbase annonce également plusieurs nouvelles mises à jour de Capella pour améliorer l’expérience des développeurs, augmenter leur efficacité et faciliter l’exploitation de la plateforme de base de données cloud. Les avantages pour les clients sont les suivants :



Une expérience simplifiée pour les développeurs : Couchbase étend Capella à un plus grand nombre d'écosystèmes de plateformes de développement très prisées par les développeurs front-end et full stack. Les nouvelles intégrations avec les outils de développement populaires Vercel et la famille d’IDE IntelliJ réduisent davantage les frictions pour les développeurs et les équipes de développement.

Des opérations plus intelligentes : En augmentant dynamiquement le stockage sur disque et les opérations d’entrée/sortie par seconde (IOPS), les clusters Capella peuvent gérer plus efficacement des charges de travail croissantes, ce qui se traduit par des temps de réponse plus rapides et une meilleure expérience pour l’utilisateur. L’augmentation des IOPS sur disque permet aux clusters Capella de gérer des niveaux plus élevés d’opérations de lecture et d’écriture simultanées. Cela garantit que les applications restent hautement disponibles même pendant les périodes d’utilisation maximale et contribue à la meilleure performance de Capella en termes de prix.

Sécurité et gouvernance accrues : Capella a obtenu une validation indépendante pour la conformité PCI DSS 4.0 et CSA STAR niveau 2. Ces améliorations complètent la conformité SOC 2 Type II et HIPAA que Couchbase Capella a déjà obtenue, répondant ainsi aux exigences générales des entreprises en matière d’applications cloud.