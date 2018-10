Couchbase et Infosys s'associent pour accompagner les entreprises dans la modernisation de leurs applications de service

Couchbase, éditeur de la première base de données d'engagement au monde, a annoncé aujourd'hui une nouvelle solution conçue pour aider les entreprises à fournir des applications rapides, évolutives, sécurisées et toujours actives à leurs collaborateurs mobiles. Au niveau mondial et en partenariat avec Infosys, leader mondial de conseil et de services informatiques de dernière génération. Propulsée par la plate-forme de données Couchbase, la solution de service sur site dotée de fonctionnalités hors ligne permettra aux entreprises de développer et de mettre en œuvre une stratégie « d'abord en mode déconnecté » tout en modernisant leur paysage applicatif.



La solution de service sur site est conçue pour permettre aux entreprises de rester agiles en exploitant des applications « toujours actives » pour suivre le rythme de la transformation numérique accélérée qui pourrait aisément les dépasser. Sur la base de la plate-forme de données Couchbase, les entreprises peuvent éviter de nombreux problèmes ayant déjà affecté le déploiement d'applications sur site mondiales, telles que des capacités limitées ou inexistantes lorsque la connexion réseau est interrompue ou des applications qui ne peuvent pas atteindre leurs performances de développement lorsqu'elles sont déployées à grande échelle.



La nouvelle solution créera plus rapidement un retour sur investissement rentable pour les entreprises en accélérant l'intégralité du processus de développement, de la validation du concept initial au déploiement final. Les entreprises de tous les secteurs peuvent donc se concentrer sur la création d’applications qui exploitent au mieux leurs données et responsabilisent les employés sur le terrain, notamment :



Gestion d'équipage en temps réel, permettant aux compagnies aériennes de toujours avoir le bon équipage, au bon endroit, pour le bon avion, avec les bonnes informations

Réduction des temps d'arrêt de service, en fournissant aux ingénieurs des services publics les informations et l'assistance nécessaires pour résoudre les problèmes dès la première fois, quel que soit l'emplacement

Alimenter l'internet industriel, permettant la communication Machine to Machine dans les lignes de fabrication et créant les bases d’une entreprise extrêmement interactive

Prêt mobile, permettre aux prêteurs mobiles d'une banque d'avoir une discussion informative avec leurs clients potentiels

Représentant des ventes pour les appels en magasin, améliorer la productivité des représentants en réduisant considérablement la saisie manuelle des données



« L'un des plus grands défis auxquels les grandes entreprises sont confrontées dans leur aventure numérique consiste à développer des applications, pour leur personnel de terrain, capables de fournir la même expérience utilisateur, qu'ils soient en ligne ou non. En nous associant à Couchbase, nous pouvons aider nos clients à développer des applications avec une approche « d'abord hors ligne », permettant ainsi à leur personnel de terrain d'améliorer la portée de leurs clients et de couvrir le dernier kilomètre parcouru. Le manque de connectivité ne constituera plus une exception pour les applications. » - Gautam Khanna, vice-président et responsable des pratiques de modernisation, Infosys



« Les initiatives de transformation numérique sont menées par des entreprises du monde entier, car elles souhaitent utiliser la technologie pour se rapprocher de leurs clients et changer leur façon de faire des affaires. Et les organisations qui luttent pour se transformer risquent d'être laissées pour compte. L'objectif de la plate-forme de données Couchbase est de permettre aux entreprises très interactives de fournir des expériences client révolutionnaires. Grâce à cette nouvelle solution et au partenariat étroit existant entre Couchbase et Infosys, nous pouvons aider les entreprises à concrétiser le potentiel de leurs stratégies numériques afin de renforcer leur avantage concurrentiel. » - Matt Cain, président directeur général, Couchbase