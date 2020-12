Couchbase lance un essai gratuit en libre-service de Couchbase Cloud, la base de donnée as-a-service (DBaaS) la plus complète du marché

Couchbase, créateur de la base de données NoSQL déployable du multicloud au edge, annonce la disponibilité d'essais en libre-service de sa base de données Couchbase Cloud Database-as-a-Service (DBaaS). Cette version permet aux utilisateurs d'utiliser immédiatement et gratuitement Couchbase Cloud, hébergée dans leur propre cloud privé virtuel (VPC) sur AWS.



Couchbase a également annoncé le support pour Couchbase Cloud dans les régions AWS de Mumbai, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo, étendant ainsi la couverture mondiale de sa DBaaS entièrement gérée. Enfin, Couchbase Cloud offre désormais la gamme complète des fonctionnalités de Couchbase Server 6.6. Cela signifie que les organisations peuvent exploiter les avantages des services avancés de traitement analytique, de requête, de recherche en texte intégral et d'événements qui améliorent considérablement la productivité des développeurs et, par extension, la souplesse opérationnelle globale de l'organisation, en pleine production ou dans le cadre des nouveaux essais en libre-service.



Alors que les organisations accélèrent leur transformation numérique, la nécessité de faire évoluer rapidement et efficacement leur infrastructure de base de données pour répondre à l'augmentation des demandes de traitement, a conduit à l'adoption de solutions DBaaS. Cependant, les entreprises ont besoin de savoir clairement comment une DBaaS peut répondre à leurs besoins spécifiques, et d'avoir l'assurance que les fonctionnalités, la tarification et la structure de propriété des données s'alignent sur leurs exigences particulières. L'essai en libre-service de Couchbase Cloud permet aux organisations d'expérimenter cette DBaaS haute performance dans un environnement de production, afin de découvrir comment elle peut fonctionner pour leur entreprise.



Fonctionnalité "Full-fat”



Contrairement à d'autres fournisseurs qui limitent les fonctionnalités de leurs offres d'essai ou exigent des informations de paiement à l'avance, la version d'essai de Couchbase Cloud offre aux organisations une DBaaS entièrement gérée, incluant tous les services et fonctionnalités de Couchbase Server :



Contrôle total : L'essai suit la philosophie de Couchbase Cloud qui consiste à donner aux utilisateurs un contrôle et une transparence totale sur leurs données et leur coût d'exploitation. Au lieu d'un hébergement obligatoire sur une infrastructure partagée, l'essai en libre-service de Couchbase Cloud est hébergé sur un cluster dédié dans l'environnement de cloud public de l'utilisateur, ce qui lui donne un contrôle total.

Échelle : Alors que certaines offres d'essai de DBaaS limitent les utilisateurs à 500 Mo de stockage, l'essai de Couchbase Cloud offre jusqu'à 200 Go sur trois nœuds de base de données, et le choix de deux types d'instance AWS EC2 pour le cluster, permettant la création d'infrastructures d'essai qui prennent en charge des millions de documents.

Facilité d'accès : Les utilisateurs s'inscrivent via le site web de Couchbase sans avoir à fournir d'informations sur leur carte de crédit, ce qui leur permet d'être immédiatement opérationnels. Hébergé dans l'environnement de l'utilisateur, l'essai en libre-service de Couchbase Cloud ne requiert aucun paiement. Les utilisateurs paient simplement leur fournisseur de cloud public pour l'infrastructure qu'ils utilisent.



Citations



« En moins de six mois, Couchbase Cloud a fait énormément de chemin, faisant preuve de performances impressionnantes et d'une facilité d'exploitation à l'échelle. Elle s'est développée à l'échelle mondiale, a mis à niveau le moteur d'environnement vers Couchbase Server 6.6 et a ajouté des intégrations. Aujourd'hui, grâce à cette possibilité d'essai, les organisations sont capables de constater par elles-mêmes et à leur propre rythme, à quel point elles peuvent être productives dans la création d'applications à l'aide de Couchbase Cloud »

-

Carl Olofson,

Research Vice President • IDC



« La pandémie de COVID-19 a accéléré le processus de transformation numérique pour de nombreuses organisations. En conséquence, les requêtes liées aux données se sont considérablement intensifiées et la demande de DBaaS a explosé. Pourtant, les organisations qui voulaient savoir comment une DBaaS pouvait leur être utile ont peut-être été rebutées par le risque de perdre le contrôle de leurs données ou de s'enfermer dans un modèle de tarification restrictif et trop coûteux. Avec l'essai en libre-service de Couchbase Cloud, nous donnons aux utilisateurs la possibilité d'explorer tout le potentiel de la DBaaS à leurs propres conditions. »

-

Scott Anderson,

SVP, Product Management & Business Operations • Couchbase