Couchbase s'installe à Paris

Basé à Paris et présent en France depuis 2014, Couchbase n'a cessé de développer son portefeuille client tout en réalisant une croissance moyenne de plus de 60 % depuis 2016. Au cours de cette dernière année, l'entreprise a développé des mises à jour majeures de sa plate-forme de données, lancé un programme de partenariat mondial et élargi son leadership. Ce succès correspond à la croissance du marché des bases de données opérationnelles, qui devrait s'élever à plus de 43 milliards de dollars d'ici 2022, selon le cabinet d'étude 451 Research.



Couchbase s'adresse principalement aux entreprises du CAC 40 de tous secteurs d'activité (distribution, e-commerce, télécommunications, médias, voyages/hôtellerie, banque/finance, assurances). Les cas d'utilisation et les secteurs d'activité sont multiples : gestion de l'engagement client et de la transformation numérique dans le secteur financier, gestion d'applications Web et mobiles pour de grands clients tels que Linkedin, AOL, Paypal, Nielsen, Amadeus, Coyote, Carrefour, ou Crédit Agricole et Groupe La Poste à travers le monde. Couchbase a également étendu son réseau de partenaires en France en travaillant avec des entreprises telles que CGI, Accenture, ECOCEA et ARHIS, ....



Une nouvelle année de forte croissance est attendue en 2018 marquée par :

- Le lancement de Couchbase Managed Cloud. Proposée en partenariat avec Rackspace, cette solution est un service de base de données entièrement géré qui permet aux équipes informatiques de résoudre les problèmes d'infrastructure de base de données et de cloud computing, en réaffectant les ressources aux initiatives commerciales génératrices de croissance.

- La dernière version de Couchbase Data Platform avec Couchbase Server 6.0. Cette dernière version apporte NoETL à NoSQL avec le nouveau Couchbase Analytics Service, qui permet aux entreprises de tirer des informations en temps réel des données opérationnelles.

- La dernière version de Couchbase Mobile 2.0 qui offre la requête SQL, la recherche plein texte, la synchronisation et la sécurité de bout en bout pour rendre les applications d'entreprise disponibles quelle que soit la qualité du réseau et offrir une expérience utilisateur fluide.