Crise sanitaire : gagnons (aussi) la guerre des données

Réduire le temps passé à chercher et collecter des données



En effet, la plupart des données nécessaires au pilotage de cette crise se trouvent hors de portée des décideurs. Soit parce qu’elles n’existent dans aucun système, soit parce que les systèmes qui les hébergent sont disparates, non accessibles ou inconnus des personnels qui devront les analyser. La saisie manuelle est donc indispensable, et elle se révélera d’autant plus chronophage que le nombre d’utilisateurs à solliciter sera grand. Nous mesurons la charge de travail que représente la saisie de toutes ces données par les personnels des hôpitaux, des Ehpad, de tout le secteur médico social, qui ont bien d’autres priorités.



Faciliter et sécuriser la saisie pour consolider des données fiables, l’enjeu est de taille, et tous les outils pouvant faciliter ces processus devront être mobilisés. C’est pourquoi, en tant qu’experts sur le marché de la collecte de données, nous proposons gratuitement notre solution logicielle Gathering Tools tant que durera la crise à tous les acteurs en charge des collectes de données sanitaires.



En cette période de crise, nous souhaitons contribuer à la qualité des données dont nos décideurs ont plus que jamais besoin. A l’autre bout de la chaîne, les organisations qui peuvent fournir ces mêmes données sont le plus souvent celles qui combattent l’épidémie au plus près, celles qui doivent rester concentrées sur la seule tâche qui vaille : sauver des vies.