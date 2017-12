Retour d'expérience VISEO : comment concilier projets de Business Intelligence et processus Excel ?

En quoi la collecte de données est-elle souvent un challenge pour les projets de BI ?



« Les projets de BI sont de plus en plus stratégiques au sein des entreprises : la direction et les managers souhaitent disposer d’informations fiables et en temps réel, et ce via des outils de visualisation toujours plus performants. Cependant, la collecte des données sources alimentant ces dits outils est loin d’être la tâche la plus simple, au contraire… Il arrive même qu’une bonne partie des données métiers soient oubliées, car gérées sous des formats comme Excel.



Prenons l’exemple d’un projet sur lequel nous travaillons actuellement. Notre client souhaite mettre en place un projet de BI dépendant d’un processus complexe de collecte de données au sein de ses usines. De nombreux départements sont concernés : production, RH, environnement… Même si cette entreprise dispose déjà d’un ERP puissant, certaines données transitent tout de même en dehors de ce cadre. Pour vous donner un ordre d’idée, 80% des données de l’entreprise sont gérées au sein de l’ERP, 10% proviennent de l'extérieur et les 10% restants sont des données Excel… L’ERP a parfois ses limites ; Excel, quant à lui, permet de répondre à des besoins métiers très spécifiques. »



Quelle solution avez-vous trouvé pour résoudre cette problématique ?



« VISEO a entrepris de trouver une solution capable d’inclure facilement des processus Excel à ses projets BI. Gathering Tools est la seule solution du marché exclusivement dédiée au décommissionnement des processus de collecte de données sous Excel, le benchmark a donc été rapide ! Notre partenariat a été noué en 2012. C’est une solution complètement transversale et elle se positionne réellement comme une brique additionnelle aux solutions de BI que nous proposons.



Pour reprendre l’exemple précédemment évoqué, lors de la phase de préparation du projet, nous avons analysé ces fichiers et nous nous sommes rapidement rendus compte que nous ne pouvions pas nous passer d’Excel. Certaines données environnementales, par exemple, ne rentraient dans “aucune case” existante. Nous n’avions pas d’autre choix que de les gérer sous Excel. Nous avons donc proposé d’ajouter la brique Gathering Tools au projet global. Nous avons ainsi fait l’économie de longues semaines de développements spécifiques et réduit considérablement le time-to-market de notre projet. Du côté client, c’est également un vrai plus : pas de conduite du changement à prévoir, un budget raisonnable, une évolutivité assurée… »



Est-ce que vous voyez d’autres avantages à proposer cette solution à vos clients ?



« Intégrer Gathering Tools à nos projets a également un avantage non-négligeable pour VISEO : accroître notre expertise. De manière générale, lorsque nous présentons la solution à nos clients, nous sommes tout de suite en mesure de challenger leurs processus. Effectivement, grâce à des fonctionnalités bien plus poussées que celles d’Excel, il est possible d’améliorer grandement les workflows déjà en place : ajouter des étapes de validation, figer des données, suivre le versioning… Cela nous permet d’aller beaucoup plus loin que le “simple” remplacement des processus de collecte de données. C’est donc une vraie source de business supplémentaire ! »