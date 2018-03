D’accord / Pas d’accord : les experts critiquent SAP BusinessObjects BI 4

Interopérabilité : c’est le sujet qui rallie tous les suffrages



Alan Boucard, consultant BI Senior chez Umanis : « Les Univers BusinessObjects, systèmes de métadonnées entre interfaces utilisateurs et bases de données, sont dorénavant accessibles depuis l’ensemble des interfaces de conception utilisateurs (WebI, Crystal Reports, Dashboards (ex-Xcelsius)) une homogénéité attendue depuis longtemps ».

Olivier Hébert, responsable technique de DeciVision : « Le nouveau mode d’accès aux InfoQuery et InfoSource BW en mode BICS révolutionne l’accès au monde SAP en permettant de créer des requêtes directement sur les InfoQueries et InfoCubes et en divisant les temps de réponse par trois ».

Jean-Michel Franco, directeur de l’innovation chez Business & Decision : « SAP BI 4 .0 se présente comme une vraie suite, plutôt qu’en modules disjoints, au même titre que Microsoft Office par exemple : les applications pour l’accès aux données et leur mise en forme sont intégrées et on peut les combiner selon les besoins du moment via de nouveaux composants transverses tels que BI launchpad ou shared query ».

Laurent Allais, Directeur Alliances et Développement SAP BI & EPM chez Homsys : « Les outils de reporting et d'analyse ont évolué pour répondre aux demandes des clients, notamment la simplification de la construction et de l'utilisation des outils.

Par exemple, Webi est à présent capable de lire des sources multidimensionnelles et d'utiliser de vraies hiérarchies OLAP. Autre exemple : les graphiques d'Xcelsius, l'outil de construction des tableaux de bord, sont directement alimentés par les univers ou les cubes BW, sans passer par des web services et par la feuille Excel intégrée. La nouvelle solution "Advanced analysis for microsoft office" ou "for olap" permet de faire de l'analyse multidimensionnelle des données BW et se positionne comme une alternative préférable à BusinessExplorer ».

Rodolphe Francou, responsable du pôle BI de Micropole Grand Ouest : « Les univers adressent désormais des sources de données multidimensionnelles, ils sont multi-sources de données et permettent un design collaboratif. Ces trois nouvelles fonctionnalités sont très significatives. Leur absence en version précédente était un réel frein de déploiement chez nos clients. Les outils de création de vues métiers chez les suites concurrentes (Oracle et Cognos notamment) avaient déjà intégré ces fonctionnalités ».