D’ici un an, une majorité d’entreprises aura la totalité de leur ERP dans le cloud

Les déploiements d’ERP sur site (« on premise ») diminuent et l’intérêt du basculement vers le cloud apparait de plus en plus évident. Les entreprises reconsidèrent leur point de vue. Celles qui craignaient que leurs systèmes soient trop complexes pour être migrés sont dorénavant prêtes à envisager la migration de leurs applications dans le cloud. Les stratégies dépendent des objectifs des directions métiers et de la complexité des ERP. 75% des entreprises migrent leurs infrastructures dans le cloud et 68% leurs applications. On constate toujours que de nombreuses entreprises ont déjà migré de multiples applications. Parmi les plus fréquentes, on peut citer le Supply Chain Management (42%), les applications de business intelligence (40%) et l’e-commerce ainsi que les systèmes de CRM (38%). Le cloud s’installe durablement et participe à la modernisation des systèmes ERP. D’ici 12 mois, on peut raisonnablement penser que tous les nouveaux déploiements d’ERP s’effectueront dans le cloud. D’ailleurs, 56% des entreprises européennes sont quasiment certaines que dans un an leur ERP sera totalement en mode cloud. La part des entreprises disposant d’un ERP déployé principalement sur leurs sites va progressivement s’estomper pour passer de 36% à 14%.