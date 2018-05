DQE Software se renforce sur le marché du Data Quality Management, avec une croissance de 53% de son C.A.

DQE Software, éditeur de solutions intelligentes de gestion de la qualité des données clients, annonce un chiffre d'affaires en hausse de 53% sur 2017, à 2,6 millions d'euros. Une croissance à deux chiffres depuis 5 ans, qui porte la croissance du C.A. à +422% entre 2013 et 2017.



Dans un contexte de méfiance accrue des consommateurs vis-à-vis des marques sur l'utilisation de leurs données personnelles, la start-up poursuit son développement et sa stratégie d'innovation autour d'une conviction majeure : la Data Minimalization, également prônée par le nouveau Règlement Général de Protection des Données (GDPR).



Parce que chaque donnée client est par essence une donnée sensible, DQE Software a choisi de se concentrer sur les seules données nécessaires à la réalisation d'une transaction ou au déploiement d'un programme relationnel. Ainsi, les solutions de Data Quality Management de DQE Software, toutes GDPR Compliant, permettent de qualifier en temps réel les données clients, de détecter tout type d'anomalie, pour in fine faciliter la collecte de données fiables cross-canal, optimiser la connaissance client, accroitre la performance des stratégies marketing et réduire les tentatives de fraude.



« Ce succès commercial continu, porté par la fiabilité de nos solutions de Data Quality Management, des investissements en R&D soutenus (+6% du C.A.) et le renforcement de nos équipes (+ 40% de nos effectifs) nous conforte dans notre capacité à toujours mieux anticiper les besoins futurs de nos clients pour mieux les accompagner dans la maîtrise de leurs données clients. » Nathalie Schulz, Directrice Générale de DQE Software.



« Aujourd'hui, plus de 250 marques de divers secteurs d'activité - luxe, e-commerce, banque, assurance, tourisme, retail, industrie... - représentées par plus de 150 000 utilisateurs, nous font confiance, et nous continuerons d'investir pour leur permettre de capitaliser sur leurs données clients avec une qualité optimale. » Nathalie Schulz, Directrice Générale de DQE Software.



Ces résultats encourageants permettent d'aborder l'avenir sereinement, et de poursuivre la dynamique d'innovation avec de nouvelles solutions lancées ce début d'année :



DQE ID MOBILE : remplir automatiquement un formulaire en ligne ou vérifier en temps réel la fiabilité des données saisies sur tous les formulaires de collecte des informations clients, à partir des référentiels des abonnés longue durée des opérateurs Télécom

DQE GDPR Compliant : solution de collecte simplifiée du consentement client via mobile, facilitant aussi son identification, son authentification et la sécurisation de sa transaction



« DQE Software bénéficie d'un formidable alignement des planètes autour du Data Quality Management, accéléré par la transformation des entreprises pour une stratégie résolument Data & Customer Centric, et une législation plus responsable, imposant aux marques de prendre toutes les mesures raisonnables afin que les données à caractère personnel inexactes soient effacées ou rectifiées sans tarder. L'année 2018 s'annonce plus que prometteuse, en France comme à l'international. » Nathalie Schulz, Directrice Générale de DQE Software.