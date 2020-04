DSI : 4 évolutions clés à prendre en compte

1. Une utilisation accrue de l’intelligence artificielle afin de rendre les entreprises plus compétitives. Les rapides progrès enregistrés dans le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle ont accéléré l’utilisation qui en est faite pour rationaliser les processus et rendre la prise de décisions plus efficace. Si un très grand nombre d’entreprises intègrent l’intelligence artificielle dans les produits qu’elles commercialisent, d’autres la développent à des fins d’utilisation interne avec pour double objectif de gagner en compétitivité et d’offrir un meilleur niveau de service à leurs clients. Plutôt que de remplacer des emplois, les entreprises intelligentes utiliseront l’intelligence artificielle en interne pour libérer des ressources humaines qu’elles consacreront à des projets revêtant une plus grande importance stratégique, mais également pour dispenser des services de meilleure qualité, plus rapidement et plus efficacement que leurs concurrents.



2. L’unification de de la vue sur les données procurera un avantage aux entreprises qui l’adopteront. L’approche analytique n’est pas une nouveauté, et la prolifération des données devrait a minima se traduire par une augmentation et une amélioration des données pertinentes (insights) exploitées par les entreprises. La construction de gigantesques entrepôts de données appartient au passé : les entreprises vont progressivement cesser de collecter des données pour se concentrer sur l’organisation, l’exploitation, la connexion et l’analyse de données liées et non-liées. Alors qu’un nombre croissant de logiciels intègrent des fonctions d’analyse et d’organisation de tableaux de bord de données, un trop grand nombre de logiciels sont encore cloisonnés. Compte tenu de la variété des progiciels de gestion intégrés (ERP) utilisés, il est difficile d’obtenir une vision holistique des performances en se basant sur des données analytiques. Au cours de cette année, nous allons assister à l’avènement de solutions analytiques ERP multisources capables de fusionner des données au sein d’un seul et unique système pour proposer une vue unifiée. Cette évolution permettra d’accroître l’efficacité et de faciliter la prise de décisions d’un bout à l’autre de l’entreprise.



3. Afin de répondre à la complexité des environnements hybrides multiclouds, un nouveau modèle de services IT apparaîtra. Les technologies en cloud occupent un espace de plus en plus important dans les portefeuilles d’infrastructures et d’applications informatiques. La prise en charge d’un environnement multifournisseurs et multiclouds, tous modes de déploiement confondus et avec des exigences d’intégration complexes va soulever de nouveaux défis auxquels les modèles de service actuels ne seront pas en mesure de faire face. Un modèle de service unifié sera par conséquent nécessaire pour orchestrer les activités et éliminer les inefficacités au sein des entreprises hybrides qui utilisent des applications sous licence traditionnelles, des logiciels déployés localement et/ou dans le cloud, ainsi que le mode par abonnement, en tant que service (SaaS).



4. L’optimisation de l’innovation des suites fonctionnelles passera par l’utilisation des meilleurs environnements cloud Best-in-Class. À mesure que de nouvelles applications en cloud dédiées apparaîtront sur le marché, des facteurs tels que l’adéquation aux besoins des entreprises, le faible coût et la facilité de gestion ou d’utilisation feront des logiciels en cloud best in class une option incontournable pour de nombreuses sociétés. En raison de leur degré de personnalisation, de leur intégration étroite et, le cas échéant, d’un modèle de données commun, les actuelles suites de logiciels d’entreprise telles que les progiciels de gestion intégrés (ERP) continueront de jouer un rôle majeur pour les opérations de base telles que la fabrication, la distribution, la logistique ou la chaîne d’approvisionnement. Toutefois, face à l’obligation de prendre immédiatement en charge de nouveaux modèles métier et de nouvelles expériences client, les entreprises continueront de rechercher des applications en cloud novatrices qui leur assureront rapidement un avantage compétitif et des opportunités de croissance. Parmi les domaines où les applications les plus performantes prévaudront, citons les capacités et les fonctions métier en contact direct avec la clientèle et où l’interaction avec les utilisateurs est capitale. Le cloud best in class sera également à l’honneur dans les secteurs d’activité dont les exigences évoluent fréquemment (par exemple, les ressources humaines) ou qui doivent adopter rapidement de nouvelles fonctionnalités (expérience client/utilisateur, par exemple).